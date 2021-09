Il make up di tendenza per l’autunno inverno 2021-2022 è sempre più colorato ed eccentrico. Abbiamo raccolto per voi tutte le tendenze trucco labbra più cool della fredda stagione, dalle nuances più gettonate al finish mat e opaco perfetto per tutte le occasioni. Dal rosa chiaro al viola luminoso, dal beige nude al rosso passion, ecco quali sono le tendenze da non lasciarsi sfuggire!

Colori rossetti dell’autunno inverno

Negli ultimi mesi il trucco labbra sembrerebbe essere passato in secondo piano causa mascherina. Nonostante ciò, però, le vere make up lover non hanno mai rinunciato al loro lipstick che sia lucido o opaco, chiaro o scuro. Il consiglio che vi diamo è di portarvi sempre con voi il rossetto in borsa: durante il giorno sarà doveroso fare una ripassata per avere il trucco sempre impeccabile!

Bene, scopriamo quali sono i colori più cool della nuova stagione. Non manca di certo il rosa, protagonista dell’estate entra a far parte delle tendenze autunnali ed invernali con tutte le sue varie sfumature. Rosa chiaro, scuro, lucido, opaco, l’importante è sfoggiarlo sia su un trucco occhi elaborato che semplice.

Foto Instagram | kyliecosmetics

Una nuance più sensuale è il viola lucido. Perfetto per gli eventi importanti, se abbinato ad uno smokey eyes il make up finale sarà meraviglioso.

Foto Instagram | nyxcosmetics

Vi abbiamo anticipato che anche per questa fredda stagione il rosso sarà uno dei colori più richiesti. Optate per una tonalità di rosso adatta al vostro incarnato, abbinatelo ad un trucco nude oppure ad un trucco occhi più deciso e intenso.

Foto Instagram | maxfactorita

Labbra nude

Il tocco nude non manca nemmeno per le giornate autunnali, quindi via libera a make-up semplici e colori sulle tonalità del beige. Oltre ad utilizzare un rossetto effetto nude, la tendenza vedrà spopolare specialmente la matita per il contorno labbra. Un vero e proprio tuffo nel passato, questa tendenza infatti ricorda molto il make-up sfoggiato negli anni Novanta.

Le labbra dal tocco nude si sposano perfettamente con un trucco occhi di tendenza per l ‘autunno inverno. In alternativa, lasciatele protagonista del trucco e sfoggiatele con un filo di mascara e un tocco di blush!

Foto Instagram | kikomilano

Foto Instagram | paolaturani

Finish mat e opaco

Sempre più gettonato il finish mat e opaco, quindi non lasciatevi sfuggire questa tendenza dell’autunno inverno 2021-2022. Inoltre, i rossetti opachi sembrerebbero avere una durata più lunga, quindi perfetti da indossare tutto il giorno. Non dimenticate di idratare le labbra con un buon balsamo prima di applicare il rossetto effetto opaco a lunga tenuta.

Gloss luminosi e idratanti

Non mancano i gloss luminosi e idratanti, ideali per chi desidera un make up leggero e semplice. Infatti, questa tipologia di prodotto idratante si presenta in versione colorata per donare quel tocco di luce alle labbra.

È fondamentale mantenere le labbra sane e idratate, in questo modo la stesura del trucco sarà ancora più omogenea ed efficace!