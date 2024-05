Il make up semplice e veloce per far sembrare le labbra più carnose

Il make up ti permette di mettere in risalto i lineamenti del tuo viso e rendere l’incarnato più omogeneo e luminoso grazie all’utilizzo di vari prodotti che i brand propongono sempre più spesso.

Per chi ama mettere in risalto il proprio sguardo, punterà ad un trucco occhi più elaborato e ben preciso; c’è chi, invece, punta più a mettere in risalto il trucco labbra con nuances accese, di tendenze sia dal finish opaco che dal finish lucido. Grazie al make up è possibile creare degli effetti naturali come le labbra più carnose e grandi, una tecnica utile specialmente per chi le ha sottili e desidera avere le labbra più morbide e gonfie.

I brand di bellezza negli ultimi anni hanno iniziato a proporre dei lipgloss in grado di dare volume alle labbra, sicuramente questo è un prodotto da avere nel proprio beauty case per ottenere un effetto naturale ma efficace. Con un po’ di tecnica e precisione, però, potrai rendere le labbra più carnose anche solo con matita e tinta labbra. Attenzione, però, perché potresti aver bisogno anche di un altro prodotto! Ecco cosa devi fare.

Labbra più grandi e carnose con il make up, gli step da seguire

Quali sono gli step da seguire per un buon trucco labbra? Innanzitutto lascia che sia l’ultimo step del tuo make up, quindi come prima cosa esegui la tua amata skincare giornaliera, prepara il viso a ricevere i prodotti del make up con un primer e procedi con uno scrub per le labbra.

Dopo aver preparato la base, quindi, potrai procedere con il make up per le labbra. Stendi un filo di balsamo per labbra, così da renderle più morbide e omogeneo il rossetto che applicherai successivamente. Per poter ottenere un trucco labbra d’effetto bisogna avere a portata di mano alcuni prodotti di make up. Primo fra tutti è il correttore, utile per rendere il contorno labbra meno evidente.

Scegli un colore leggermente più scuro rispetto a quello che spesso utilizzi per coprire le borse e le occhiaie, inizia a picchiettare il prodotto sugli angoli della bocca così da mettere in evidenza il centro del labbro. Dopodiché passalo sul contorno delle labbra così da renderlo più chiaro e poterlo ridisegnare direttamente con la matita della nuance scelta.

Sulle labbra sottili è preferibile utilizzare sempre colori chiari e neutri, specialmente se non ti senti ancora molto pratica con la tecnica. Dopo aver disegnato il contorno inizia ad applicare la tinta labbra, ricorda poi di applicare un finish lucido, quindi un lipgloss trasparente, che ti aiuterà a creare un effetto ancora più voluminoso! Il tuo trucco labbra è terminato, sarai molto soddisfatta.