Il trucco waterproof non solo è utile al mare o in piscina, aiuta a mantenere il trucco in modo impeccabile per tutto il giorno perché molto più resistente rispetto ai classici prodotti di make up. Ma cos’è esattamente il trucco waterproof e quali sono i migliori prodotti in commercio? Vi spieghiamo anche come rimuovere il make up a fine giornata.

Che cos’è il trucco waterproof?

Il trucco waterproof è un make-up resistente all’acqua, in grado di garantire una resistenza molto più efficace rispetto ai prodotti tradizionali. Dal mascara al fondotinta, ogni prodotto beauty è declinato nella versione waterproof, perfetto per sfoggiare un trucco impeccabile anche nelle situazioni più bagnate.

La durata di questi prodotti li rendono adatti anche quando abbiamo necessità che il nostro trucco duri tutti il giorno, ad esempio se abbiamo una cena importante post lavoro o ancora durante lunghe cerimonie, come un matrimonio. Esistono tantissimi prodotti waterproof, dal primer viso al mascara per incurvare le ciglia, abbiamo selezionato per voi i migliori in commercio nel 2021.

I migliori prodotti di trucco waterproof

Tra i prodotti più gettonati non passano inosservati i mascara. Va bene utilizzare un base trucco ottima, ma avere gli occhi sempre in ordine sembrerebbe essere la priorità di molte donne. Ecco quindi che i mascara rientrano tra i prodotti di make up waterproof più acquistati negli ultimi anni. Uno dei prodotti più in voga a un prezzo più che buono è firmato Maybelline: stiamo parlando del mascara Ciglia Sensazionali, gettonato anche tra le beauty blogger e influencer.

Rimanendo sempre in tema occhi, prima di applicare l’ombretto vi suggeriamo di provare un primer waterproof: uno dei migliori prodotti da provare è di Nyx Professional. Concludiamo con una matita nera dalla punta morbida e dalla texture cremosa: stiamo parlando della matita Exaggerate di Rimmel London a lunga tenuta.

Passando alla base del viso, invece, potreste provare il fondotinta Collistar a tenuta perfetta con coprenza medio-alta.

Ciglia Sensazionali – Maybelline

Foto maybelline.it

Oltre ad essere super economico, il mascara firmato Maybelline è uno dei più utilizzati dalle influencer e beauty blogger. A lunga tenuta, incurva le ciglia e illumina lo sguardo, esiste nella versione waterproof per chi desidera ciglia effetto ventaglio da sfoggiare tutto il giorno, anche al mare!

Proof It! Primer Occhi – NYX Professional

Foto amazon.it

Il primer occhi di Nyx Professional è molto facile da utilizzare: bisogna applicarlo direttamente sulla palpebra con il pennellino e lasciare asciugare prima di procedere con l’ombretto. In questo modo, il trucco occhi durerà ancora di più e sarà resistente anche al sudore e all’acqua!

Exaggerate – Rimmel London

Foto rimmellondon.com

Può durare fino a 24 ore, la matita Exaggerate di Rimmel London è disponibile in ben sei tonalità dalla texture morbida e dal tratto scorrevole. Grazie agli elementi idrorepellenti, la matita è in formula waterproof.

Fondotinta Tenuta Perfetta – Collistar

Foto collistar.it

Protegge la pelle, la rende più elastica e compatta ed è anche a lunga tenuta. Il fondotinta Collistar è uno dei migliori prodotti waterproof in commercio da provare!

Come rimuovere il trucco waterproof

Se da un lato, però, abbiamo la garanzia di una buona tenuta dei cosmetici, dall’altro, invece, potremmo avere qualche difficoltà nel rimuoverli efficacemente. Come eliminare i cosmetici waterproof? Vi spieghiamo quali sono i segreti da sapere.

Prima di tutto, vi consigliamo di affidarvi ad un detergente bifasico che rimuove i cosmetici in maniera efficace e veloce. Questo tipo di prodotto ha una consistenza quasi acquosa e somma la funzione lenitivaa quella decongestionante. Versate una piccola quantità di prodotto su un dischetto oppure un batuffolo di cotone e passatelo sul viso. Nel caso di trucco waterproof per sopracciglia, abbiate cura di non strofinare: quindi, poggiate il dischetto sull’occhio per qualche secondo e lasciate sciogliere il make up. Se usarlo una sola volta non è servito per rimuovere tutti i residui del trucco waterproof, è sufficiente una seconda applicazione.

In commercio, inoltre, è possibile trovare numerosi prodotti struccanti waterproof, quindi con l’obiettivo di rimuovere il trucco a lunga durata e resistente all’acqua in modo facile e veloce!