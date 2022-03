Labbra nude che virano al marrone: ecco le nuance più golose della primavera

Non sarebbe un vero nineties revival se mancassero loro: i rossetti nude dalle sfumature del marrone, a scaldare le nostre labbra ed i nostri cuori, catapultandoci in men che non si dica su passerelle d’alta moda del calibro di Naomi Campbell.

Uno dei soliti, tanti, trend anni ’90 dopo Spilky bun, baby braids e pazze acconciature raccolte, con aggiunta la riesumazione dei pantaloni a vita bassa? Pare di si, ma vale assolutamente la pena scavare più a fondo.

Il ritorno di un trend indimenticabile

Avevamo già visto come fossero tornati alla ribalta i finish shimmer dei rossetti brillanti, trend che si ripete anche nel caso del rossetto marrone: vedremo infatti sia marroni scuri, pieni, che richiamano il colore del cioccolato fondente che labbra glossate, velate da leggere nuance brunite e contornate dall’immancabile iconica matita labbra con l’amatissimo effetto Ombrè Lips.

Labbra nude che virano al marrone si accompagnano benissimo a beauty look soft, quali le basi trucco shiny tanto in voga e i make-up occhi naturali semi-nude, al fine di esaltare una bellezza tutta genuina.

Ad ognuna il suo marrone

Il marrone, soprattutto sulle labbra, è certo una tonalità che spaventa, ma anche inaspettatamente versatile. Non esiste invero una scusa vera e propria per non concedersi almeno una chance con tale trend -oltre al puro gusto personale, si intende- in quanto c’è un marrone adatto per ognuna! Che sia il pretesto ottimale per prenotare una seduta professionale di Armocromia?

Per capire, infatti, quale tonalità di marrone faccia al caso proprio è strettamente necessario riconoscere il sottotono della pelle: mai utilizzare però una nuance eccessivamente vicina al tono dell’incarnato, onde evitare di fare sparire le labbra con un “effetto fantasma”. Detto ciò, per sottotoni caldi saranno perfette tonalità calde e rossastre come il marrone cioccolato e caramello, intensi, mentre per sottotoni freddi marroni taupe, beige e via dicendo.