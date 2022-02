Bellezza

Less is more: lo sguardo enfatizzato da toni naturali e semi-nude è tendenza per questa primavera I beauty trend della Primavera 2022 non potrebbero essere più diversi tra loro: da una parte i colori vividi, dall'altra l'intramontabile trucco nude. Diego dalla Palma, ancora una volta, ci offre l'assist perfetto per essere al passo con le tendenze!