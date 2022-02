Naomi Campbell, per i tuoi capelli siamo in estasi

Solo poco tempo addietro vedevamo la bella Naomi Campbell protagonista dello scalpore che la lieta notizia della sua gravidanza aveva suscitato, ma solo ora possiamo ammirare la modella insieme al suo meraviglioso “angelo”, come lei stessa ha definito la piccola sull’unico post pubblico su Instagram, inchiostro su carta sulla copertina di British Vogue di Marzo.

Presentando all’intero mondo la nuova arrivata, di cui non ha però voluto ancora rivelare il nome, Naomi Cambell ha posato con il proprio viso incorniciato da una splendida chioma afro, lunga e dall’extra volume che, per poco, non le rubava la scena.

A prendersi cura della “criniera” della supermodella il celebre hair stylist Guido Palau, che ha saputo valorizzare al meglio le caratteristiche proprie dei ricci afro, domandoli e dando vita ad una vera e propria scultura, potremmo definirla.

Che possa questo essere uno spunto per fare di una chioma del genere un punto di forza, unico, che contraddistingua al massimo i fortunati che la possiedono?

La tendenza capelli afro per personalità esplosive

Tra le tendenze capelli della primavera-estate 2022, che vedono nei tagli con frangia, nei tagli scalati e nei tagli corti degli escamotage per enfatizzare le chiome ricce, spiccano su tutte i capelli afro.

La prossima copertina di Vogue potrebbe aver fornito l’assist perfetto per riportare a galla il trend dei capelli afro, i cosiddetti Nappy Hair tanto popolari lo scorso anno: una spiritosa nonché geniale fusione tra i termini “natural” e “happy”, tendenza di origine francese che abbraccia i ricci afro, voluminosi ed appariscenti e sprona chi ne gode a non mortificare la propria capigliatura tentando ad ogni costo di renderla liscia, ma piuttosto esaltarla in tutta la sua piena, meravigliosa naturalezza.

Un concetto, questo, che non ha solamente a che fare con la mera esteriorità ma che vuole slegare le opinioni dagli stereotipi comuni.