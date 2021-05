La super top model Naomi Campbell ha annunciato su Instagram un’importante novità relativa alla sua vita privata: è diventata mamma.

Con parole dolcissime, ha reso noto al mondo che nella sua vita ora c’è una bambina, come si intuisce dal grazioso abitino a fiori che indossa il bebè, del quale vediamo solo i piedini.

“Una bellissima piccola meraviglia mi ha scelto per essere la sua madre, sono così onorata di avere quest’anima dolce nella mia vita. Non ci sono parole per descrivere il legame eterno che ora condivido con te, angelo mio. Non c’è amore più grande“: così scrive la modella, che tra pochi giorni compirà 51 anni.

Naomi non ha aggiunto altri dettagli sulla piccola, a partire dal nome, ancora misterioso. Di certo la notizia ha colto tutti di sorpresa, accumulando in pochissimo tempo centinaia di migliaia di like e soprattutto le congratulazioni delle colleghe e colleghi celebrity della top.

Naomi Campbell e il desiderio di diventare mamma

Se in passato aveva espresso la volontà di non diventare madre, negli ultimi anni Naomi Campbell ha dichiarato in diverse interviste la voglia di diventare mamma.

Per esempio, nel 2018 diceva: “Mi piacerebbe avere dei figli. Non do nulla per scontato nella vita. Amo i bambini e li amerò sempre. Quando sono vicino a loro, divento io stessa una bambina. Quella ragazzina che non voglio mai dimenticare“. Grazie alla scienza, aveva spiegato, la sua intenzione era dunque quella di avere dei figli, essendosi resa conto che quella era la sua vocazione. Ora finalmente il suo sogno si è concretizzato.

Anche per la mamma della modella, Valerie Morris-Campbell, è un momento speciale: nel suo post Instagram con la foto uguale a quella della figlia, ha scritto che è felicissima avendo aspettato a lungo di diventare finalmente nonna.

Naomi che non è mai scesa dalle passerelle (a fine aprile ha sfilato per Michael Kors), ora è pronta per un nuovo ruolo, decisamente più travolgente ed emozionante.