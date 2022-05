I best look di Cannes 2022 ci fanno volare

L’arrivo del caldo significa una sola cosa per gli amanti della moda: è tempo di sfoggiare i nostri look estivi più belli. Meglio se ispirati a quelli delle celebrity che sfilano sul red carpet degli eventi più importanti dello show business. Dopo i best look dell’Eurovision 2022, degli Oscar 2022 e dei Grammys 2022, è la volta di decretare i 3 migliori al festival di Cannes 2022. L’evento top per ogni amante di cinema e fine gusto europeo, che ha visto il trionfo di Tom Cruise con una Palma D’Oro e un applauso durato più di 5 minuti. Ecco le nostre scelte!

I best look a Cannes 2022 sono sparkling

Come ogni anno, anche a Cannes 2022 l’attrice Elle Fanning si è rivelata una delle personalità di spicco sul tappeto rosso. Il suo look firmato Armani Privé è tutto tulle e cristalli. Con corsetto e gonna a sirena che sfina e allunga la silhouette.

Dall’India con furore arriva Pooja Hegde, che ha sfoggiato un abito da vera principessa tempestato di piume alla prima dell’attesissimo Top Gun 2! Come a dire: prendere una tendenza e amplificarla all’ennesima potenza!

Chi non ama gli abiti regali in vero stile principessa Disney? Di certo non Helly Shah, attrice che ha fatto il suo debutto a Cannes 2022 sfoggiando un abito tempestato di cristalli in verde salvia. Che ci ha ricordato pericolosamente quello di Elsa in Frozen!