Ai Grammys tutti belli ma il nostro look preferito è questo

A chi non piacciono i revival e le soprese? Di sicuro non a Dua Lipa, la cantante che si è guadagnata il titolo di best look ai Grammys 2022. Proprio il 3 aprile si è infatti tenuto l’evento più importante nel mondo della musica, quello in cui i più talentuosi del settori si guadagnano ambiti premi. Ma la verità, per ogni fashion addicted, è che i Grammys ci intrattengono anche e soprattutto per i look da urlo che le celebrity amano sfoggiare sul tappeto rosso. Tra queste Dua Lipa e Megan Thee Stallion, in look total black e total Versace.

Il look di Dua Lipa ai Grammys è a effetto sorpresa

Ma ciò che ci ha veramente convinto a scegliere Dua Lipa come la best dressed della serata non è stato il fatto che abbia sfoggiato un capo in latex. Né che tra i tanti colori di moda abbia scelto il total black. E neanche che abbia scelto una capigliatura biondo platino in stile liquid hair (una delle tendenze capelli 2022 più affascinanti). Ma l’effetto sorpresa del suo outfit! Sul tappeto rosso, la cantante britannica ha sfoggiato prima un abito con corsetto che rimandava a un mini black dress indossato da Donatella Versace anni addietro. Sul palco ha invece rinunciato al primo look per passare a un abito addobbato di spille gioiello e leggings in latex!