L'Eurovision 2022 non è solo musica, ma anche look pazzeschi

Il song contest europeo per eccellenza, l’Eurovision 2022, quest’anno si è tenuto nel nostro paese, a Torino. Lì abbiamo visto susseguirsi performance canore spettacolari e look altrettanto incredibili, tutti all’insegna di colori moda brillantissimi e abiti scintillanti. Ecco i nostri 3 look preferiti, quelli che non ci dimenticheremo per un bel po’!

Eurovision 2022: i 3 best look!

Laura Pausini non è stata solo la presentatrice delle serate, ma anche una vera e propria icona della moda. Che ha sfoggiato abiti firmati Valentino e Alberta Ferretti. Il nostro suo look preferito è quello tempestato di paillettes fucsia. Valentino non è più solo rosso… ma rosa Valentino!

Foto Instagram | @laurapausini

Sheldon Riley dall’Australia ha sfoggiato un look firmato Alin Le’ Kal degno del Met Gala 2022: tutto in bianco candido, strass, piume e genderless… o meglio: gender fluid!

Le Reddi dalla Danimarca, con il loro gusto anni ’70. Il quartetto femminile è tutto colori caldi, pantaloni bootcut, completi in velluto e pettinature mullet. L’apoteosi dei trend di moda e bellezza 2022!