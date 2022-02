Creme mani: le migliori 4 con un buon INCI da non lasciarsi scappare

Qualora ti fossi decisa a concedere alle tue mani una coccola tutta naturale buttandoti su creme mani bio e con buon Inci eccoti servita, come per le creme viso, noi siamo qui appositamente per segnalartele: abbiamo fatto per te una scrematura e stilato la top 4 con tutti i prodotti da non perdere!

Perché è importante mettere la crema mani

Prendersi cura della pelle delle proprie mani è un passaggio fondamentale quando si parla di manicure, ma ancor di più lo deve essere per la loro salute: le mani sono infatti una delle parti del corpo, assieme al viso, maggiormente esposte alle rigide temperature esterne dei mesi inverali e quindi a sbalzi termici, soggette per questo motivo a secchezza e screpolature costanti. Oltre ai tanti rimedi fai da te per mani screpolate, scegliere una buona crema mani, infatti, è letteralmente di vitale importanza, meglio perciò affidarsi a creme dal buon INCI, che godano nella loro formulazione di buoni ingredienti.

Consistenze burrose, ricche e nutrienti caratterizzano queste creme mani “green”, a base di ingredienti pregiati quali ad esempio burro di karitè, olio di oliva, di jojoba o olio di Argan, contribuendo ad idratare la pelle davvero. Adatte anche a chi presenta problemi come eczema, psoriasi piuttosto che screpolature importanti esistono creme mani apposite ad azione riparatrice e lenitiva, grazie alle virtù benefiche di camomilla, calendula, lavanda, echinacea e gel d’aloe vera, un vero e proprio passepartout del beauty bio.

Ma non perdiamoci in chiacchiere, passiamo ora alla lista che ti abbiamo promesso!

La crema mani delicata all’edera di Biofficina Toscana

Ottima e mirata a mani fortemente screpolate, questa crema di Biofficina Toscana è di altissima qualità e costituisce il trattamento ultra idratante di cui hai bisogno. La texture si presenta fresca e leggera grazie alla formulazione nella quale si incontrano sostanze emollienti, idratanti e protettive quali olio bio di canapa, urea e squalano. Le mani non potranno che ringraziare mostrandosi morbide e vellutate come non mai!

Bottega Verde crema mani all’Avena, protettiva e lenitiva

Dalla formula nutriente e protettiva ecco la crema mani di Bottega Verde a base di latte di Avena di Tenuta Massaini, utile per prevenire ma anche per curare le screpolature. Ad azione lenitiva, tale crema è di facile e rapido assorbimento -quindi niente scuse!- e dona istantaneo sollievo e comfort alla pelle, anche a quelle più delicate.

Time control, il trattamento mani anti età globale di Diego dalla Palma

Veniamo ora a questo autentico trattamento mani di Diego dalla Palma a doppia azione: esso è costituito in parte dal siero concentrato anti macchia ad azione intensiva, con acido tranexamico e nicotinamide, in grado di contrastare la presenza di macchie da invecchiamento cutaneo ed esposizione solare, riducendone grandezza ed intensità di colore. Arricchito con acido ialuronico e pantenolo, ridona spessore e morbidezza alla pelle delle mani, proteggendola dagli agenti esterni. Al suo interno vi è poi la crema mani, formulata con bio-placenta e ceramidi, la quale ripara e rende la pelle più resistente, contrastando rugosità e screpolature. La texture è setificante ed a rapido assorbimento e rende le mani morbide e levigate.

RITUALS, il ricco balsamo mani “The ritual of Sakura“

Ultimo, ma non per importanza -ed efficacia- l’ esclusivo balsamo mani RITUALS, contenente oltre il 95% di ingredienti naturali, appositamente sviluppato per ammorbidire e idratare le mani più secche. Ad azione rigenerante, è arricchito con ingredienti naturali quali latte di riso, che rivela una pelle morbida ed elastica, e fiori di ciliegio per avvolgere le mani in un aroma deliziosamente dolce e cremoso.