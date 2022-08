I beauty look che hanno reso Blake Lively un’icona di bellezza

Dalla prima puntata di Gossip Girl la meravigliosa Blake Lively ci ha stupito con acconciature e make up impeccabili, lasciandoci di stucco a ogni occasione mondana. Oggi è la sposa più innamorata di Hollywood e con Ryan Reynolds forma una delle coppie che ci fanno impazzire e dopo 3 gravidanze è più in forma che mai.

È una vera diva dei nostri tempi e i suoi beauty look mixano semplicità, naturalezza e glamour. Vediamo quelli che l’hanno resa iconica.

Capelli da Mille e una notte: lunghi, biondi ed effetto naturale

Biondissima e dalla chioma fluente, Blake Lively non sfoggia mai acconciature super elaborate ma, al contrario, punta tutto sulle onde e non sbaglia.

Foto Instagram | Blake Lively

La star rimane fedelissima ai capelli mossi che lascia quasi sempre sciolti e morbidi con un effetto naturale stilosissimo, che mantiene anche nelle rare occasioni in cui li raccoglie in una treccia a spina di pesce o con fermagli, cerchietti e altri accessori glam. Lasciamoci ispirare da lei su come prendersi cura dei capelli dopo l’estate!

Semplice e naturale, ecco il make up di Blake Lively

Niente siren eyes per lei: semplicità è la parola chiave anche per quanto riguarda il make up, minimal e sempre d’effetto. Il fondotinta è appena accennato e ha una finitura acqua e sapone, un piccolo accenno di blush rosato sugli zigomi per dare naturalezza e palette di colori neutri per gli occhi.

Foto Instagram | Blake Lively

Per incorniciare lo sguardo predilige ombretti luminosi e mascara, mentre sulle labbra appena un velo di rossetto nude. Il risultato è semplicemente favoloso: un beauty look naturale e disinvolto che la rende una delle donne più belle di Hollywood.