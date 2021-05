Il color pesca conquista le tendenze make-up della primavera estate 2021. Siete pronte a sfoggiare ombretti caldi, freschi e luminosi? Perfetto per il giorno o per un’occasione importante, è una nuance che sta bene su qualsiasi incarnato. Ecco perché il make-up pesca è una tendenza da non lasciarsi sfuggire: se volete arricchire il vostro look o completare il makeup con un tocco di luce, puntate all’ombretto di questa tonalità. Il risultato sarà eccezionale! Una vera e propria ventata di freschezza per affrontare la bella stagione nei migliori dei modi, nel beauty case non dimenticate di tenere il pesca in tutte le sue sfumature, dalla tonalità più scura a quella più chiara.

Trucco occhi: make-up pesca di tendenza per la PE 2021

Il pesca è una tendenza della primavera estate 2021 da amare: è luminoso, fresco e dona luce allo sguardo.

Foto Pexels | Gabb Tapic

I make-up artist del momento consigliano di realizzare un trucco occhi semplice ma allo stesso tempo d’effetto nel seguente modo: prendete una sfumatura del pesca e abbinatela ad un ombretto dorato per rendere lo sguardo più caldo e delicato; dopodiché, sfumate con un apposito pennellino e concludete con un mascara nero intenso. Per un trucco da sera, quindi più elaborato, abbinate il pesca al porpora o a un rosa chiaro e completate il trucco occhi con una linea sottile di eye-liner.

Lo smokey eyes anche in questo caso diventa un make-up da prendere assolutamente in considerazione: perfetto da sfoggiare in ogni occasione, le sfumature di pesca si incontrano tra di loro con un effetto sfumato brillante e luminoso!

Foto Pexels | RF._.studio

Non solo trucco occhi, la nuance pesca colora labbra e zigomi

Il pesca è un colore da tenere in considerazione non solo per il trucco occhi, ma anche come base viso. Se volete dare luminosità alle vostre guance e dare quel tocco in più al vostro fondotinta, optate per un blush di questa nuance. L’effetto sarà leggero e delicato, perfetto come trucco primaverile ed estivo, è fondamentale sfumare bene la nuance per evitare di ottenere un effetto troppo arrossato.

Foto Pexels | Rachel Claire

Anche le labbra abbracciano questa tonalità: il pesca le colora quel poco che basta per completare un look da giorno. Se vi siete focalizzati su un trucco occhi più elaborato, la tonalità pesca si sposerà benissimo con il resto del makeup; stesso discorso se volete ottenere un trucco delicato e naturale, realizzate un trucco occhi con un leggero strato di ombretto pesca, un filo di mascara e un lipgloss nude.