Pelle baciata dal sole grazie al "Clean Girl Make-up" trend: ora il blush si mette così

Lo scenario delle tendenze make-up dell’estate, come sappiamo, si compone di vividi contrasti: da un lato si collocano look extra dai colori saturi, probabilmente figli dell’incontrastabile Euphoria-Effect, dall’altro il trucco semi-nude, discreto ed estremamente naturale, sulla romantica scia di Bridgerton. Apparentemente senza nulla in comune, vi è però un elemento di spicco che compare, puntuale, in entrambi. Lo abbiamo visto proprio tra i colori trucco in tendenza dell’estate: grazie al blush quest’anno le gote si tingono in anticipo, assumendo il classico tono roseo della pelle baciata dal sole.

Un effetto bonne mine, dove le guance strategicamente arrossate vestono il ruolo protagonista. Sì evidente, ma sfumato il nuovo mood estivo del blush è già virale, affiancandosi a tutta quella schiera di tendenze le quali si sono viste sorgere sulla popolarissima piattaforma di TikTok. Dopo Purple Blush Trend e Flushed Lips è dunque il momento di accogliere e dare il benvenuto dal cosiddetto “Clean Girl Make-up“, complice, ancora una volta, la nostra trend setter del cuore: Hailey Bieber.

Il Beauty Identikit del make-up estivo per eccellenza -perché sì, la nuova tendenza blush suggerisce per filo e per segno come truccarsi in estate– prevede una base viso radiosa, a metà tra il trucco shiny ed il trend Glazed Skin, accompagnata da abbondante highlighter ed intenso fard, steso a partire dalla zona comunemente nota come “apple cheeks” sino agli zigomi e portato anche leggermente sul naso in pieno effetto “prima giornata di sole”.

L’allure innocente, essenziale sarà garantita in gran parte da un’accurata e costante skincare routine a fare da vera base al look ed, in aggiunta, dalla giusta tonalità di blush selezionata per ogni incarnato secondo i principi fondamentali dell’Armocromia.

Considerazioni finali? Il blush è in assoluto tutto ciò di cui avremo bisogno tra i prodotti make-up dell’estate!