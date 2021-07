Make-up, i colori dell'estate per il trucco occhi

È arrivata una nuova tendenza make-up in città ed è pronta a prendersi la nostra estate. Stiamo parlando del trucco pop dai toni estivi, che ci porterà dritte dritte, almeno mentre ci trucchiamo, con i piedi dentro l’acqua e con in mano un bel mojito.

Per quest’estate 2021 i grandi protagonisti saranno gli occhi, caratterizzati da colori accesi e super luminiosi, come il giallo, l’arancione e le diverse sfumature di blu.

Il make-up torna ad essere pop

Il make-up così torna ad essere anche più pop e divertente, segno anche di una ripresa della vita sociale, adesso che finalmente possiamo tornare ad uscire e goderci un ottimo aperitivo, una cena con gli amici o una serata ad un concerto o al cinema all’aperto.

Questa tendenza riprende i colori dell’estate, ma anche quelli di terre lontane, frutti esotici e temperature decisamente hot. Di fatti, oltre ai colori già citati, troviamo anche il fucsia, tra le nuance di tendenza per la stagione estiva. Inoltre, quest’estate si giocherà molto con i contrasti.

Tra le combo che funzionano meglio troviamo: arancione e azzurro, viola e giallo e verde e rosso. Tutti colori che convivono perfettamente in un make-up viso completo. Ad esempio, per un perfetto make up estivo, si può pensare di sfoggiare un trucco occhi sui toni dell’azzurro, sfumato alla perfezione, e sulle labbra un rossetto dai toni aranciati effetto glossy.

Ecco come realizzare un trucco occhi perfetto in estate

Per quanto riguarda la realizzazione di un perfetto trucco occhi per l’estate, bisogna puntare, come già detto, soprattutto sugli occhi. Infatti, è bene che il trucco sulla palpebra sia ben sfumato su tutta la parte mobile. Una volta completato questo primo step, si può andare ad intensificare lo sguardo con una matita per la rima interna, magari di un colore particolare, come l’oro, al posto del classico nero. Il tutto, ovviamente, va poi completato con il mascara. Avendo già osato molto, il consiglio è quello di utilizzare un mascara nero, inteso ma non eccessivamente, per dare volume agli occhi e farli risultare anche più grandi e intensi.

Questo make-up look è perfetto per tantissimi contesti, sia in città che per un evento sulla spiaggia. L’importante è non esagerare. Se il focus è sugli occhi, essendo anche in estate, il resto del trucco viso dovrà essere leggero. Con una punta di gloss e un velo di terra o blush sarete semplicemente perfette e pronte per le vostre serate estive, al mare o in città.