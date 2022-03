Labbra (belle) da baciare: sono queste le 6 tendenze più in voga al momento

Tenute in ombra per fin troppo tempo, questa primavera-estate le labbra sono più che decise a riprendersi il ruolo che gli spetta nel mondo del beauty: quello in primo piano! Le tendenze make-up della primavera parlano chiaro: tornano ad essere sotto le luci della ribalta proprio i rossetti, diversificati in finish, nuance e stili. Si parla di grandi ricomparse ma anche di grandi riconferme, accumunate da una sola certezza, quella che siano l’ una più cool dell’altra. Ed è a tal proposito che noi abbiamo preparato una selezione accurata con le 6 tendenze labbra più in voga per la bella stagione!

1. Regna incontrastato il rossetto rosso

Il primo posto è sicuramente occupato di diritto dall’iconico rossetto rosso, lontano dalle scene per un po’, ma che è ora, finalmente, pronto a conquistarsi la primavera con il suo innegabile charme. Diversi finish per diverse personalità: persistono i rossetti rossi opachi, vellutati, ma se ne vedono anche dal lussuoso effetto vinilico, glossato, e dalla formula sheer.

2. Overlining, il trend anni ’90 che regala labbra XXL

Uno dei grandi ritorni è certamente quello temutissimo dell’Overlining, di stampo anni ’90 per un look da vera supermodel: nonostante i primi scetticismi, quella dell’Overlining è una tecnica ormai rodata e amatissima, utilizzata tanto dalle celebrities quanto dalle beauty lovers per ingrandire otticamente e, perché no, esaltare la forma delle labbra. Occhio solo a non esagerare oltrepassando il contorno!

3. Il rossetto più glamour è quello nude tendente al marrone

Torna a far furore anche il rossetto marrone, ancora una volta dal sapore anni ’90: in nuance golosissime come il marrone cioccolato, deciso ed intenso, oppure sotto forma di gloss dalle velature bronzate -con qualche glitter- per vere labbra da baciare!

4. Ombrè Lips, il gioco di luci e ombre che inganna

Le beauty addicted già le amano, ma c’è anche chi le odia: le Ombrè Lips sono forse ancor più temute dell’Overlining, in quanto associano quest’ultimo ad un rossetto dal colore ben più chiaro rispetto alla matita labbra impiegata nel contorno. Chiave del successo? Una sfumatura diligente ed accurata, anch’essa complice dell’effetto otticamente rimpolpato.

5. Le labbra scintillanti che spodestano i finish opachi

Favoriti i finish luminosi che fanno apparire le labbra scintillanti: i rossetti del momento sono senz’altro quelli cremosi, come abbiamo visto anche nei migliori prodotti make-up di Marzo. Il risultato sarà tridimensionale, glowy e decisamente degno di nota.

6. Flushed Lips, labbra truccate con del solo blush

Mai pensato di utilizzare un blush per truccare le labbra? Se la risposta è no è solamente perché stanno uscendo ora allo scoperto loro, le Flushed Lips, le labbra tinte da un leggero tocco di blush in crema -alternativamente, del burro cacao tamponato con uno in polvere ne farà le veci- che promettono un look nature irresistibile.