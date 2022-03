I migliori prodotti make-up: le novità di Marzo 2022

Con la primavera imminente la voglia di spensieratezza e novità si fa di giorno in giorno sempre più intensa: come ovviare a ciò? Di certo una minuziosa selezione dei migliori prodotti make-up del periodo potrebbe arginare tale smodata voglia.

Perciò, popolo di beauty lover, eccovi qualche succoso spunto in fatto di make-up che potrebbe carpire la vostra attenzione inducendo inevitabilmente al bisogno di infoltire la personale lista dei desideri. Vi presentiamo i perfetti compagni d’avventura di Marzo: Kiko, Yves Saint Laurent, Dior… ce n’è davvero per tutti i gusti, tenetevi forte!

KIKO Mood Boost Perfecting Powder: la cipria opacizzante dal tocco speciale di cui hai bisogno

Trucco shiny e luminoso arriviamo: se siete alla ricerca di una cipria opacizzante ma che conferisca, al contempo, all’incarnato un effetto radioso istantaneo non potrete non amare la Mood Boost Perfecting Powder di Kiko, una cipria dalla texture estremamente sottile, in grado di settare la base viso illuminandola e levigandone la grana. Essa deve i suoi meriti alle micro perle che la arricchiscono, quasi impercettibili, che la rendono impalpabile al tatto per un risultato pelle come seta.

Yves Saint Laurent Rouge Volupté Shine, il perfetto rossetto brillante racchiuso in un pack di lusso

Abbiamo visto le labbra scintillanti e glossate surclassare i beauty trend della primavera 2022 con le loro texture cremose, tutte a favore dell’idratazione: come non nominare i classici Rouge Volupté Shine del colosso francese Yves Saint Laurent? Parliamo di rossetti dal finish semi-lucido e brillante che ben aderiscono alle tendenze make-up vigenti in un ibrido perfetto tra lip balm e rossetto cremoso, tranquillamente stratificabili. La durata non è certo infinita, bisogna ovviamente mettere in conto qualche ritocco ma il pigmento colorato persiste sulle labbra anche a distanza di ore, le quali ringrazieranno per il grado di idratazione conferitogli dagli oli naturali. Omogeneo, non sbava, confortevole e super on trend. Cosa volere di più?

Yves Saint Laurent Full Metal Shadow, ombretti liquidi luminosi che creano dipendenza

Ancora Yves Saint Laurent, ancora effetto brillante, ma questa volta si tratta di occhi: i Full Metal Shadow sono ombretti liquidi finish shimmer-metallizzato che si distinguono per un’ottima durata sulla palpebra ed una stesura decisamente omogenea, si presentano facili da sfumare con resa del tutto sorprendente. Ottimi per realizzare sia un trucco occhi dai toni naturali semi-nude da tutti i giorni che uno più pop e vivace, come trend comanda nel caso dell’ombretto azzurro.

Dior Rouge Dior, il rossetto rosso che ci ha rubato il cuore

Voglia di rivalsa e protagonismo per il rossetto rosso, iconico must have di ogni donna, che torna ad avere spazio dopo un lungo stop: a rubarci il cuore è stato lui, il Rouge Dior nella tonalità 999 Velvet con il suo finish matte vellutato e confortevole, arricchito da estratti di peonia rossa e fiore di melograno, per una durata pari a 16 ore e ad effetto levigante. Bellissimo anche applicato secondo la tecnica Ombrè Lips.