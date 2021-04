Siamo a primavera inoltrata e l’estate è ormai alle porte. Ma quali sono le tendenze make up da sfoggiare durante la stagione calda? Quali sono gli abbinamenti migliori da fare tra trucco occhi e colore di capelli e quali sono i trend più accattivanti che metteranno in risalto il nostro viso e, soprattutto gli occhi?

Foto Pexels | Ali Pazani

In questo articolo vi spiegheremo proprio questo: come truccare gli occhi in base alle tendenze trucco della primavera-estate 2021 e come scegliere le sfumature giuste di ombretti e prodotti in base al colore di occhi e capelli, siano essi biondi, castani, neri, rossi o quant’altro.

Tendenze make up 2021: colori neon

Come accade ormai da qualche anno, è il trucco occhi il focus di molti dei trend make up che riguardano la bella stagione, complici le acconciature raccolte che scoprono il viso dato il lieve innalzarsi delle temperature.

Foto Pexels | Madison Inouye

Spopoleranno le tonalità neon e fluo, come il blu elettrico, il verde lime, il giallo ocra e il fucsia, colori iper saturi perfetti sia per chi ha i capelli e gli occhi chiari che per chi ha occhi e capelli più scuri.

Il blu elettrico sarà un colore passe-partout, perfetto per un trucco occhi azzurri o per mettere in risalto gli occhi castani.

Il contrasto col verde delle iridi, inoltre, lo renderà adatto anche a un trucco occhi verdi. Il verde (o giallo) lime, invece, è il colore su cui dovranno puntare tutte coloro che hanno i capelli rossi: il contrasto complementare tra il rosso della chioma e il verde del make up non potrà passare inosservato!

Foto Unsplash | Eleanor

Trucco occhi primavera-estate: i colori pastello

Dopo mesi passati a ispirarci ai fashion trend degli anni ’90 e 2000 non potevano non tornare di moda anche i make up in colori pastello: verde menta, giallo crema, rosa, celeste e, soprattutto, lilla sono sfumature a dir poco perfette per la primavera che piacciono in particolar modo alle giovanissime.

Foto Unsplash | Eleanor

Attenzione però: i colori tenui danno il meglio di loro su chi ha incarnato e capelli chiari, mentre nel caso di ha occhi e capelli più scuri sarà bene usare più gradazioni di uno stesso colore. Un esempio? Per un look serale accattivante usate un viola scuro per la base e illuminatelo con un ombretto shimmering a effetto olografico sui toni del lilla; se invece volete ispirarvi a una delle tendenze social più in voga procuratevi delle ciglia finte e degli eyeliner in colori particolari come il rosa, il viola o il verde.

Il colore di tendenza: il rosa in tutte le sue gradazioni

Il rosa è sicuramente uno dei colori di tendenza della primavera-estate 2021, sia per quanto riguarda la moda che rispetto al make up. Il trucco rosa è adatto sia alle carnagioni più ambrate che a quelle chiare, è perfetto per chi ha gli occhi verdi, azzurri o castani e ha la doppia qualità di essere raffinato e giovanile allo stesso tempo.

In base alla sfumatura di rosa prescelta (ad esempio un rosa antico, un borgogna chiaro o un più audace fucsia), si potrà ottenere un trucco occhi adatto alla vita di tutti i giorni o, perché no, a un aperitivo in centro con gli amici pomeridiano o serale!

Foto Unsplash | Yunona Uritsky

Il pesca, colore a metà tra il rosa e l’arancio, potrà essere sfruttato sia per contornare la palpebra inferiore e dare luminosità allo sguardo, sia per illuminare la palpebra superiore nelle sue versioni shimmering o metallizzate ramate.

Trucco occhi primavera: beige, marroni e toni neutri

Nel vasto mondo delle tendenze trucco 2021, insieme alle coloratissime di cui abbiamo parlato finora, non poteva non esserci anche la loro perfetta controparte: il make up naturale, quello che c’è ma non si vede e che piace a celebrities come Billie Eilish, Bella o Gigi Hadid. Le tonalità dei beige e dei marroni, in versione opaca e finish caldo o freddo, stanno bene su tutti i colori di occhi, mentre gli ombretti luminosi nelle tonalità del tortora, dello champagne e del rame servono a dare un tocco di lucentezza irrinunciabile al proprio trucco occhi per la primavera.

“Luminosità” è proprio una delle parole chiave della tendenza trucco naturale: senza illuminante non si potrà andare da nessuna parte.

Foto unsplash |Tamara Bellis

Fortuna che sono tantissimi i prodotti make up che hanno deciso di cavalcare l’onda del make up naturale e leggero: matite occhi color burro da applicare nella rima inferiore per ingrandire lo sguardo, palette in colori neutri che vanno dai beige freddi ai toni malva, a quelli del caramello e eyeliner e mascara (solitamente marroni) da applicare e sfumare sapientemente con dei pennellini per ammorbidire i tratti e gli spigoli del trucco occhi.