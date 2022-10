Eyeliner, istruzioni per l’uso: come applicarlo in modo infallibile e senza errori

Genderless sin dall’alba dei tempi, quelli in cui il suo avo kohl era dapprima concepito come efficace metodo di prevenzione contro infezioni, danni solari e persino malocchio, costituisce oggi il più grande spauracchio di qualsivoglia make-up addicted: sì, perché saper applicare l’Eyeliner alla perfezione è da considerarsi un’abilità non da poco. Per questo e mille altri motivi, tra i quali la sua indiscussa onnipresenza nei più caldi trend del momento -cui le tendenze trucco di stagione non sono affatto immuni- abbiamo pensato che stilare una pratica guida all’uso potesse rivelarsi la vera svolta!

Belen Rodriguez – Foto Instagram @cristinaisacmua

Sebbene non sia necessario possedere l’abilitazione da truccatore per creare una linea pulita, impeccabile, lungo il contorno occhi questo necessita di grande manualità ed è frutto di svariati tentativi. La maggior parte delle volte perlopiù fallimentari. Niente, dunque, che qualsiasi individuo dotato nel proprio DNA di un briciolo di pazienza non possa del tutto assimilare.

Le più sofisticate tendenze trucco occhi pongono l’Eyeliner decisamente in alto -in altissimo per la precisione-, una su tutte quella ultra accattivante dei magnetici Siren Eyes, il make-up trend attualmente prediletto dalle celebrities. E non vi sembra, questo, un buon motivo per cimentarsi una volta per tutte nella sua corretta applicazione? Analizziamone insieme i metodi più gettonati.

Come applicare l’Eyeliner in penna

Volendo partire dal più semplice e, con ogni probabilità, anche più conosciuto la nostra prima analisi prenderà in esame come applicare l’Eyeliner in penna. Unica regola: ricordarsi di respirare. Sforzarsi di rimanere in apnea non solo non servirà, ma non garantirà certo che sia il risultato finale a lasciare senza fiato.

Innanzitutto prediligere un prodotto dalla punta quanto più rigida e sottile possibile sarà un buonissimo punto di partenza: ciò consentirà una maggiore gestibilità del tratto, il quale potrà essere corretto e modulato in base al personale gusto; Si traccia una semplice linea guida, avendo assolutamente cura di non tendere la pelle, partendo dall’estremità finale dell’occhio che possa seguire la naturale inclinazione di questo; Il passo successivo sarà congiungere il punto finale di essa con la rima ciliare, riempiendo gradualmente lo spazio che si verrà a creare; Ora sarà possibile eventualmente allungare il tratto, il tutto a propria totale discrezione, correggendo accidentali errori tramite cotton fioc ed un pizzico di correttore.

Allungare l’occhio con l’Eyeliner? Si può

I primi furono, a loro tempo, gli antichi Egizi: dopo di loro, chi non ha mai desiderato enfatizzare la forma del proprio occhio allungandolo mediante dello strategico make-up? Come fare è presto detto. Dopo aver meticolosamente seguito alla lettera i punti poco sopra per ottenere uno sguardo felino sarà sufficiente sfumarne con maestria i contorni tramite dell’ombretto (nero oppure semplicemente scuro) ed un pennello angolato, protraendo la coda verso l’esterno e verso l’alto.

Eseguire il medesimo procedimento lungo la linea ciliare superiore, poi, restituirà l’effetto ottico di ciglia più folte. Le stesse che valorizzate da del mascara concorreranno grandemente alla riuscita del risultato.

Individuare -e realizzare- l’Eyeliner a seconda della propria forma d’occhio

È assolutamente vero: non tutti possediamo il medesimo taglio d’occhi. E no, l’Eyeliner non perdona! Che forma di occhi hai non ha importanza, come truccarli te lo spieghiamo noi di seguito.

Nel caso del trucco per occhi piccoli, ad esempio, è consigliabile mantenersi su di una linea sottile che dovrà accompagnare con precisione l’attaccatura delle ciglia per non appesantirli. Importantissimo sarà non caricare eccessivamente la rima ciliare inferiore ed, anzi, applicarvi all’interno una matita color burro per aprire lo sguardo; Al contrario, chi può servirsi del trucco per occhi grandi potrà permettersi di giocare con grafismi di vario tipo. Esattamente quelli tanto in voga al momento! Qualora si abbiano occhi vicini, invece, il consiglio principale è quello di porre come punto di partenza per il proprio tratto di Eyeliner non l’angolo interno, bensì a i tre quarti dell’occhio. Il risultato? Un successone; Dal canto opposto, degli occhi lontani tra loro saranno valorizzati dal perfetto Cat Eyes: delinearne l’intero contorno e puntare tutto su di una coda affusolata e che punti all’esterno sarà la chiave; Veniamo ora al taglio d’occhio più comunemente ritenuto ostico di fronte alla realizzazione della riga d’Eyeliner: gli occhi incappucciati (aka monolid eyes). Il segreto starà nel mantenersi su un tratto molto sottile, assecondando la loro forma e direzione, estendendo la linea verso l’esterno più che verso l’alto.

Come applicare l’Eyeliner liquido

Veniamo all’alternativa per cuori impavidi, ossia l’Eyeliner in formula liquida. La vera difficoltà qui risiede proprio nella consistenza del prodotto, critica da gestire data l’estrema fluidità. Nulla che non si possa affrontare con un pennellino di precisione! Le regole base sono le stesse del procedimento per applicare l’Eyeliner in penna, con come unica accortezza in più il tempo di asciugatura. E della pazienza extra, che non guasta mai.

Eyeliner: il metodo dello scotch

I social, TikTok su tutti, pullulano letteralmente dei più innovativi beauty hacks. Alcuni di questi possiedono un potenziale non indifferente: sarà il caso del metodo-scotch per applicare efficacemente l’Eyeliner, a scanso di eventuali sbavature? Vediamo insieme come eseguirlo al meglio:

Posto che il fine ultimo sia banalmente quello di replicare i passaggi base sopraelencati, la porzione di scotch andrà posizionata a partire dall’estremità finale dell’occhio, appunto, verso il sopracciglio. L’inclinazione dovrà seguire esattamente quella naturale di esso, ovviamente. Importantissimo sarà “scaricare” l’adesivo sul dorso della mano, onde evitare di soffrire al momento della rimozione; Si procederà semplicemente a seguire la linea delineata dallo scotch, unendola successivamente alla rima ciliare.

Et voilà, l’Eyeliner perfetto è servito!