Gli occhi grandi possono essere valorizzati con il make-up, quindi se siete alla ricerca di un trucco perfetto per mettere in risalto lo sguardo, siete nel posto giusto. Potrete trovare numerosissimi consigli su come truccare gli occhi grandi, sia scuri che chiari, e gli errori da non fare assolutamente.

Vi anticipiamo qualche trucchetto per enfatizzare gli occhi grandi:

Optate per un make-up semplice ma d’effetto, quindi non esagerate con sfumature e colori;

Sì ai colori scuri, meglio evitare quelli troppo chiari;

Se desiderate realizzare uno Smokey eyes, privilegiate una tecnica più leggera e delicata;

Non dimenticate mai il mascara per incurvare e rendere più voluminose la ciglia sia superiori che inferiori.

Focalizzati sulla piega dell'occhio, magari con un cut crease make up.

Occhi grandi: come applicare l’eyeliner

L’eyeliner, così come la matita nera, può essere utilizzato specialmente per chi desidera allungare la forma dell’occhio. Basta una semplice sottile linea di eyeliner, anche se con gli occhi grandi e tondi è possibile sbizzarrirsi con make up differenti ricchi di fantasia. Se il vostro obiettivo è l’effetto allungato, allora non dovete fare altro che realizzare una codina di eyeliner verso l’alto nella parte esterna dell’occhio.

Trucco per occhi grandi e marroni

Gli occhi marroni stanno bene con diversi colori, tra cui il viola, il verde e le tonalità scure. Le nuances chiare aiutano a ingrandire l’occhio, quindi ideale per come trucco occhi piccoli, ma in questo caso aiuterebbe utilizzare delle sfumature scure. Quindi, optate per il blu notte, il viola/bordeaux e un verde sfumato a tonalità più scure. Non dimenticate l’ultimo step: un bel mascara volumizzante con ciglia rivolte specialmente verso l’esterno!

Trucco per occhi grandi e verdi

Gli occhi verdi si sposano perfettamente con varie tonalità, specialmente con il viola in tutte le sue sfumature. Se volete enfatizzare lo sguardo, optate per nuances come il grigio o il beige, ideali per la realizzazioni di uno Smokey eyes di tendenza. Evitate l’azzurro e il verde, queste due tonalità potrebbero non mettere in risalto il colore degli occhi.

Trucco per occhi grandi e azzurri

Il trucco ideale per gli occhi azzurri e grandi è lo Smokey eyes, soprattutto quello scuro e intenso. Se siete alla ricerca di un make up da giorno, optate per un effetto più allungato con una semplice riga di eyeliner. Non abbondate con il mascara, specialmente nella parte inferiore delle ciglia. L’importante è concentrarsi sulle ciglia più esterne dell’occhio.