Il make up, si sa, serve a valorizzare al meglio le nostre caratteristiche e a camuffare i piccoli difetti che vorremmo non avere. Se, ad esempio, siete in cerca di suggerimenti su come truccare gli occhi piccoli, siete finiti nel posto giusto: ecco qualche consiglio generale che vi consentirà di “ingrandire” lo sguardo e tutti i colori make up per occhi piccoli da abbinare in base alla sfumatura dei vostri occhi.

Come ingrandire gli occhi piccoli con il trucco

Il segreto più importante da ricordare quando si parla di trucco per occhi piccoli è questo: luminosità! Imparare ad applicare illuminanti e prodotti dai colori chiari nei punti giusti vi aiuterà a dare la sensazione di un occhio più ampio. Al contrario, appesantire gli occhi piccoli con colori scuri o tratti di matita troppo marcati sortirà un effetto indesiderato.

Ricordate: il nero sfina e il bianco… no; e noi, in questo caso, opteremo proprio per il no. Applicate dei punti luce nell’angolo interno dell’occhio, scegliendo un ombretto shimmering o un illuminante. Quando applicate gli ombretti non opachi, fatelo soltanto nella parte centrale della palpebra e non lungo tutta la sua lunghezza: imparare l’arte del chiaroscuro farà al caso vostro! Infine procuratevi una matita occhi chiara e mettetela nella rima interna dell’occhio: i vostri occhi piccoli appariranno sicuramente più grandi. Inutile dirlo, il tutto dovrà essere completato con un mascara volumizzante, prestando attenzione a separare bene le ciglia.

Trucco per occhi piccoli marroni

Ma passiamo ai consigli su come truccare gli occhi piccoli se tali occhi piccoli sono marroni. Tutto sta a scegliere le giuste sfumature che, come ci insegna l’armocromia, potranno essere in contrasto o ton sur ton.

Le nuances luminose come il color bronzo faranno al caso vostro, scalderanno lo sguardo e contribuiranno a farlo sembrare più ampio grazie ai riflessi metallici. Se avete un incarnato tendente al beige optate per marroni freddi, se invece avete un colorito più tendente al rosa, scegliete nuance più calde e tendenti all’arancione, ad esempio il color ruggine o il rosso mattone.

I trucchi occhi dall’effetto naturale sono super di tendenza questa primavera, scegliete allora sfumature beige o champagne e eyeliner o matite occhi marroni da applicare con destrezza per sollevare lo sguardo, sfumando un po’ il tratto con un pennellino per un effetto più ovattato. Il fox eye e il cat eye contribuiranno ad attenuare anche piccoli difetti come un occhio o una palpebra cadente.

Trucco per occhi piccoli verdi

I colori perfetti per chi ha gli occhi piccoli verdi sono i borgogna (evitando le gradazioni troppo scure), particolarmente adatti alle stagioni fredde, e i ramati, perfetti per mettere in risalto l’abbronzatura dell’estate in arrivo. Non dimentichiamoci del rosa, che quest’anno è tra le tendenze colori irrinunciabili, sia per quanto riguarda il trucco occhi, sia per abbigliamento, accessori e calzature.

In fatto di trucco per occhi piccoli verdi è da evitare il viola, che rischierebbe di spegnere lo sguardo, al contrario si possono usare i marroni per contornare la palpebra inferiore, facendo attenzione ad applicare il colore sotto alle ciglia e non nella rima interna. Perfetti per illuminare lo sguardo saranno i dorati e le sfumature argento, oppure un eyeliner colorato (ad esempio bianco o, volendo osare, fucsia) da applicare lungo la metà esterna della palpebra superiore.

Trucco per occhi piccoli azzurri

Chi ha gli occhi piccoli azzurri può sbizzarrirsi con tutte le sfumature dei grigi e dei marroni caldi, dell’oro e dell’argento. Sono da evitare i trucchi per occhi piccoli sul verde, ma in compenso, se amate il viola, potreste provare con un trucco sui toni del lilla o del rosa e giocare con nuances metallizzate cangianti e opache.

Sebbene il nero sia perfetto per mettere in risalto l’azzurro dell’iride, meglio evitare matite scure messe nella rima interna o macchie di ombretto troppo “pesanti”. Sì invece a un eyeliner nero sottile e allungato, dal tocco vintage e perfetto per contornare lo sguardo senza appiattirlo. Come per ogni trucco occhi che si rispetti, poi, ci sarà bisogno di un buon mascara: da evitare quelli troppo pastosi e preferire invece mascara dall’effetto allungante e naturale con pennellini che separino bene tutte le ciglia.

