Per capire come truccare gli occhi marroni valorizzandoli in modo naturale ci vuole un po’ di pratica, ma non è così difficile ottenere buoni risultati in tempi relativamente brevi. Molto spesso infatti si dà libero sfogo alla fantasia creando facilmente make up occhi strutturati e dai colori accesi e invece si nutrono delle perplessità su come realizzare un trucco naturale. Specialmente nel trucco quotidiano, è fondamentale saper riconoscere quali sono le nuance che si sposano al meglio con gli occhi castani e come utilizzarle: un leggero trucco per occhi marroni è molto elegante e raffinato e sono poche le mosse da mettere in pratica per realizzarlo.

Continua a leggere

Partiamo da un presupposto spesso non considerato: è vero, gli occhi marroni sono i più diffusi al mondo, ma non sono tutti uguali. Gli occhi castani infatti vanno dal nocciola al corteccia passando per una miriade di tonalità e sfumature diverse. Senza contare poi il colore del capelli, a cui il make up va comunque abbinato. Da sempre sinonimo di magnetismo e profondità, lo sguardo scuro non può essere banalizzato con un trucco poco appropriato.

Continua a leggere

Come truccare gli occhi scuri: il make perfetto

Realizzare un trucco per occhi marroni, o nocciola, che sia da giorno, semplice e naturale, è importante per sfoggiare quotidianamente un beauty look minimal e molto curato. Uno dei make up più gettonati è senza dubbio lo smokey eyes, che potrete realizzare scegliendo semplicemente tre ombretti dalle tonalità marroni da sfumare sapientemente tra loro.

Continua a leggere

Leggi anche Ellie Goldstein è il nuovo volto della campagna Gucci

Per prima cosa create un’ombreggiatura nell’angolo esterno dell’occhio per dare profondità allo sguardo servendovi di un ombretto marrone scuro tendente al nero e di un apposito pennello da sfumatura; dopodiché applicate un ombretto color burro sull’intera palpebra mobile e giocate con un tocco shimmer picchiettando un ombretto champagne nell’angolo interno per illuminare lo sguardo, per poi ultimare il tutto con tanto mascara.

Ma quali sono le nuances che mettono in risalto gli occhi scuri? Quasi tutte. Oltre ai soliti noti nero e marrone, gli occhi scuri stanno bene anche con le tonalità blu, prugna, arancio e viola acceso.

Come truccare gli occhi marroni in modo naturale

Per realizzare sugli occhi marroni un trucco naturale bisogna usare i colori caldi della terra. Via libera, quindi, a tutti i toni del marrone, dall’ocra al color terra bruciata e terracotta, e ad ombretti chiari dalle nuance sabbia e champagne per illuminare l’angolo interno e per rendere più luminosa la palpebra mobile.

Continua a leggere

Continua a leggere

Essendo il colore degli occhi scuri estremamente versatile, in realtà il trucco può spaziare tra una gamma di colori molto ampia. Ma come per tutti gli abbinamenti di make up, i colori migliori sono quelli che creano contrasto e mettono in risalto l’iride. Per gli occhi nocciola e castani, possiamo consigliare blu, prugna, verde e viola, mentre per gli occhi marrone scuro, possiamo aggiungere la gamma dell’oro, dei bronzi, dei ruggine e dei colori della terra. Questo tipo di make up naturale, inoltre, sarebbe perfetto anche come trucco sposa: è semplice ma allo stesso tempo elegante e raffinato al punto giusto!

Trucco per occhi marroni: cosa evitare

Un consiglio non sarebbe completo se non suggerissimo anche dei colori da evitare. Fate attenzione quindi alle sfumature del grigio che tendono a rendere l’occhio marrone stanco, ma anche al rosa e al lilla che creano un effetto un po’ freddo, e ai colori pastello. Scegliete con attenzione anche la tonalità di marrone, perché non deve mai essere troppo simile all’iride. Il mascara si sceglie in base al colore delle ciglia. Il nero è il colore più usato, ma se avete le ciglia chiare potete usare anche il marrone. Se vi piace il rimmel colorato, provate il blu o il verde.

È bene dire che va fatta una distinzione anche in base alla forma dell’occhio da truccare: un trucco per occhi marroni grandi può essere realizzato con toni scuri dal finish opaco, assolutamente da evitare quando invece gli occhi hanno un taglio più allungato e piccolo. Un buon trucco naturale per occhi marroni piccoli deve essere luminoso e avvalersi di nuance chiare che riescano ad allargare lo sguardo e ad aprirlo a ventaglio, naturalmente servendosi anche di un valido mascara. In questo caso è da evitare il kajal o la matita nella rima inferiore, mentre applicare un ombretto leggermente più scuro nell’angolo esterno dell’occhio, da sfumare con delicati movimenti circolari del pennello, potrebbe aiutare ad aprire lo sguardo.

Continua a leggere

Occhi marroni piccoli o grandi: il make up ideale

Se avete gli occhi piccoli potete puntare a un trucco luminescente e perlato sulla palpebra mobile, dei toni chiari sotto l’arcata sopraccigliare in modo da metterla in evidenza e poi rendere sensuale lo sguardo con un mascara scuro sulle ciglia superiori e inferiori. I colori da prediligere per occhi marroni e piccoli sono quelli dell’albicocca, del crema, del vaniglia e del bronzo.

Chi invece ha gli occhi troppo grandi rispetto all’insieme del viso deve puntare sui colori cupi e intensi che aiutino a rimpicciolire l’occhio. A seconda delle sfumature dell’iride bisognerà quindi scegliere un colore complementare da abbinare alla palpebra: blu scuro e verde pavone se la pupilla ha riflessi sul marrone scuro, nuance melanzana per esaltare i riflessi verdi e infine ombretti viola scuro per enfatizzare quelli dorati. Il mascara, inoltre, va applicato solo sulle ciglia superiori.

Tra le idee più belle, suggeriamo di provare a realizzare un trucco per occhi marrone sul bronzo, applicando ombretti in crema e dal finish shimmer nei toni caldi del bronzo, del rame e persino dell’oro, sfumati a dovere in modo da risultare quanto più possibile discreti.