Flushed Lips: un velo di blush sulle labbra ed è subito tendenza

Si può usare un blush come rossetto? La risposta è assolutamente si, ed ha come risultato una delle più gettonate tendenze make-up della bella stagione. Vi sarà sicuramente capitato di imbattervi in uno di quei beauty look nature, dall’aspetto vagamente etereo, a ricordare un po’ il mood Bonne mine: il volto è rilassato, radioso, esaltato da un trucco luminoso, il trucco occhi naturale semi-nude mentre le labbra sono tinte da un timido velo rosato, che le fa apparire casualmente in risalto.

Cosa sono le Flushed Lips

Di casuale però c’è ben poco, dal momento in cui è proprio questo l’effetto che caratterizza la tendenza labbra delle Flushed Lips: essa deve il suo nome al termine inglese “flushed“, arrossato, e prevede appunto l’utilizzo del blush in crema come rossetto, tamponato e poi sfumato ad arte.

Il concetto è figlio di un altra nota tecnica attualmente molto amata, ossia il Tint trend, la quale promette la velocizzata realizzazione di una full face mediante la scelta di un solo prodotto da applicare sull’intero viso. Il blush steso sulle labbra potrebbe infatti essere il medesimo che fornisce alle guance il loro colorito, e che ombreggia le palpebre, sia esso rosato oppure aranciato a seconda del sottotono della pelle.

Potremmo vedere nelle Flushed Lips l’estrema antitesi dell’Overlining, che vuole le labbra nettamente definite con una matita a contrasto rispetto al tono del rossetto: al contrario, nel caso delle prime la matita è praticamente abolita a favore di un contorno soffuso, impercettibile ed impreciso, che dona in egual misura volume extra. Le nuance possono essere scelte tra i toni classici, ma anche, perché no più scure per una variante un po’ più dark.

Che dire? Blush alla mano e via di Flushed Lips!