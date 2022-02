Tint Trend: truccarsi non è mai stato così veloce!

Realizzare un make-up impeccabile con l’ausilio di un solo, unico prodotto? Non è utopia, bensì la nuova tendenza beauty che sta praticamente spopolando: si chiama Tint Trend, e non solo costituisce una delle imperanti tendenze make-up della primavera-estate 2022 imminente, piuttosto l’arma vincente per l’intero popolo delle ritardatarie croniche -si fa per ridere-.

Basti pensare alla quantità smisurata di tempo che risulta possibile risparmiare riducendo l’utilizzo dei cosmetici impiegati per realizzare il proprio trucco quotidiano ad uno solo, con il successo garantito del risultato, ovviamente! Come si può non dare almeno una chance a questo nuovo beauty trend?

Tint Trend, quali toni utilizzare

I toni da prediligere sono quelli del rosso ciliegia e del rosa, che starebbero teoricamente bene su ogni tipo di incarnato essendo il rosso un colore presente in natura all’interno della pelle (parola della make-up artist Hannah Bennet). Ovviamente questo fatto è totalmente soggettivo: dipende infatti dalle proprie caratteristiche quale sfumatura di rosso si adatti ad ognuno, se maggiormente caldo o freddo, come fa da scuola la meravigliosa disciplina dell’Armocromia.

Perché non spingersi un po’ oltre, andando incontro anche ad un altro trend tanto in voga nell’ultimo anno il quale vede il marrone sul podio in fatto di tendenze colori? Per gli incarnati più caldi, autunnali, la nuance ideale risulta proprio questa per un ottimo make-up ton sur ton.

L’obiettivo del Tint Trend è quello di restituire al viso un’idea di buona salute e radiosità, quindi un trucco nude, ad effetto nature il quale si avvicina al concetto ed al risultato conferito dal no make-up make-up, che tende ad esaltare i tratti del volto con pochi, essenziali prodotti rendendolo luminoso e definito. Ovviamente si può decidere anche di giocare con l’intensità dei colori e intensificare l’effetto della tecnica. Il tocco in più potrebbe essere terminare la veloce seduta di bellezza aggiungendo delle lentiggini finte, tanto amate in tempi recenti.

Come si realizza il perfetto make-up in nuance

Ma andiamo ora al sodo: come si realizza un make-up ton sur ton? Uno dei prodotti maggiormente adatti a tale tecnica è senza dubbio il rossetto, che, oltre a fare delle labbra le possibili protagoniste del look, potrà essere sapientemente picchiettato sulle gote a mo’ di blush, portandolo in modo soft anche sul naso per rendere l’idea “baciata dal sole”, ed ultimando il tutto utilizzandolo come un ombretto in crema.

Altro metodo infallibile è quello di utilizzare un prodotto polveroso, che sia esso un blush oppure ancora un ombretto, da stendere sulle palpebre sfumandolo diligentemente, così come sulle guance per un immediato effetto salute e, in ultimo, tamponando a piccoli tocchi sulle labbra ben cosparse di burro cacao per un risultato naturale, ultra sfumato e rimpolpato -perciò via libera all’overlining, seppur discreto- con un accenno quasi impercettibile di colore.

Desiderate un twist in più? Applicare una piccola quantità di gloss su labbra e palpebre per un effetto bagnato super glamour.

Tint Trend per servizi fotografici

Il Tint Trend si presta inoltre alla perfezione anche per realizzare stratosferici look di scena, che sia per un servizio fotografico o che si tratti di sfilate di moda, nella sua declinazione più drammatica ed esagerata.