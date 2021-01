Le migliori tendenze trucco incredibilmente facili da provare

Anche se la pandemia è ancora in corso, con l’inizio del nuovo anno, possiamo riappropriarci di un po’ di tempo per dedicarci a noi stesse e mettere di nuovo al centro il nostro amore per il make-up. Per essere in linea con gli ultimissimi trend, abbiamo scovato su Pinterest quali saranno i look di tendenza nel 2021: ecco i più facili da replicare!

Tendenze beauty 2021: la skincare minimalista!

Quando si tratta di cura della pelle, “less is more“. Sono finiti i giorni degli strati coprenti di fondotinta! Secondo il rapporto annuale sulle tendenze di Pinterest, c’è stato un aumento del 180% per la categoria “trucco naturale quotidiano“. Per non parlare del fatto che è quadruplicato il volume delle ricerche “come ottenere naturalmente una pelle luminosa“. Insomma, addio a fondotinta e blush, per privilegiare rimedi e maschere in grado di illuminare la pelle naturalmente: un trend che si può condensare nella parola Natural Glam, ovvero una bellezza rilassata!

Foto Getty Images | Mireya Acierto

Tendenze trucco 2021: viva le sopracciglia audaci!

Sempre secondo i trend di Pinterest, nel corso dei prossimi mesi sperimenteremo sopracciglia sempre più audaci. Dopo il ritorno delle sopracciglia folte alla Frida Kahlo, ecco che spuntano le “sopracciglia gotiche“, per non parlare delle “sopracciglia sbiancate” e delle “sopracciglia colorate“: quindi, nulla è vietato! Se avete intenzione di tingere le vostre sopracciglia, non dimenticare di acquistare un buon struccante per aiutarvi a rimuovere il colore, quando vorrete tornare alla normalità.

Foto Getty Images | Dave Hogan

Beauty trend 2021: la bellezza ispirata alla generazione Z!

Grazie in parte all’ascesa degli influencer di TikTok, il trucco e le unghie ispirati agli adolescenti sono diventati un must anche per gli adulti. Pinterest Predicts osserva che c’è stato un aumento di 9 volte delle ricerche per “unghie con faccina sorridente“: è chiaro che il 2021 sarà tutto incentrato su look giovani e divertenti!

Tendenze make up: la pelle super scintillante!

La makeup artist Pauline Briscoe, che ha lavorato con Serena Williams e Jennifer Hudson, ha dichiarato che l’effetto super luminoso, altrimenti noto come “glass glam”, continuerà a dominare nel 2021. Questo tipo di make up è semplicissimo da ottenere: basta applicare un po’ di primer idratante, come Ultra Glow All Nighter Primer di Urban Decay, sulle guance e sul naso, quindi aggiungere una finitura iridescente, come Charlotte Tilbury’s Beauty Highlighter Wand. Ed ecco che avrete un incarnato super luminoso!

Foto Getty Images | Rosdiana Ciaravolo

Tendenze make-up: colori accesi e vibranti!

Eletto tra i colori pantone 2021, il giallo sarà tra i protagonisti assoluti della prossima estate, sinonimo di forza e ottimismo, con una sfumatura accesa che potremo facilmente utilizzare per un make up in stile anni Ottanta. Perfetto da abbinare a colori decisi, come blu, nero e grigio, ma anche a una tavolozza di colori accesi, come arancione, rosso, rosa e verde, per un trucco ancora più vibrante ed gioioso.