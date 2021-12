Pantone elegge il Very Peri a colore dell’anno, re indiscusso del 2022 pronto a dominare le scene in fatto di moda e beauty trend! È un tuffo tra le note più sensuali e audaci che possiamo sfruttare per i look dei prossimi mesi, dai capelli alle unghie, passando per il trucco occhi di tendenza che promette scintille!

Pantone 2022, Very Peri è il colore dell’anno per un make-up pazzesco

Il suo nome esatto è 17-3938 Very Peri, ed è il colore dell’anno secondo l’Istituto Pantone. Una miscela dinamica di tonalità blu pervinca con un energico sottotono rosso violaceo pronto a farci impazzire tra i make-up di tendenza delle prossime stagioni…

Il colore scelto dal Pantone è un invito alla creatività e all’esaltazione della propria individualità orientate al futuro, definito “la più allegra e calda di tutte le tonalità di blu” capace di introdurre un potente mix di novità in fatto di beauty look.

Perfetto per chi vuole osare con un tocco audace e glam sugli occhi, ma anche sulle unghie e sui capelli, non può che ispirarci e farci sognare…

Lady Gaga ci aveva già proposto un trionfale ritorno in scena del blu e del purple, aprendo alle nuove tendenze di moda e make-up nel segno di una profonda vena pop.