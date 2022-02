Cosa spunta sulle unghie di Sangiovanni a Sanremo? La manicure fluida detta la tendenza

Tra i beauty look di tendenza (e non) visti sul palco di Sanremo 2022, nella seconda serata del Festival è spuntato un dettaglio che non può lasciarci indifferenti! La manicure “fluida” di Sangiovanni è il tocco più glam di cui avevamo bisogno, per sentire il profumo di primavera anche quando fuori è pieno inverno!

La manicure fluida di Sangiovanni a Sanremo subito nei nostri cuori!

Sangiovanni subito nei nostri cuori con un’ispirazione manicure che strizza l’occhio al mondo delle fate, o delle Farfalle come il titolo della sua canzone sanremese 2022. Il cantante si è presentato all’Ariston con un look davvero effervescente, e non si poteva non notare ciò che è spuntato sulle sue unghie: smalto very peri come Pantone insegna!

Il risultato è una manicure “fluida” che abbatte ogni barriera e pregiudizio, portandoci dentro un pianeta genderless assolutamente glamour e più che mai attuale e cool!

Foto Instagram | @_la_lady_di_sangio__

Si tratta di un look dal marcato carattere pastello confezionato con luminosità ed efficacia, complice una generosa cascata glitter per mani che guidano con fierezza la carovana delle ultime tendenze nail art! Ovviamente in un perfetto sodalizio con il coordinato Diesel che l’artista ha sfoggiato al suo debutto al Festival 2022…