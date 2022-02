Pronte per un tuffo nella tendenza unghie più scintillante e glamour del momento? Il fascino intramontabile della manicure brillante si rinnova con queste declinazioni nail art glitter così golose e scintillanti da essere praticamente irresistibili! Un sogno ad occhi aperti per mani che conquisteranno la scena…

La nail art glitter è la tendenza unghie che non potrai più lasciare

C’è solo un modo per illuminare di luce e riflessi multicolor le giornate più grigie d’inverno: nail art glitter! Se conoscete già l’effetto effervescente e intrigante di questa manicure, sapete che c’è anche un solo effetto collaterale: crea dipendenza!

Vi sfidiamo a sbirciare tra le varianti più belle di questa tendenza unghie 2022 – attraverso le idee che vi proponiamo di seguito – senza cedere alla tentazione di averle tutte per voi…

Nero è bello, ma solo con i glitter! Date un’occhiata alla manicure “spooky vibes”, così profonda e sensuale per “vibrazioni spettrali” extra glam da sfoggiare e gustare nelle sue note ultra dark:

E che dire di questo strepitoso “Grey, Marble and Glitter” che mescola il tocco super brillante a una intensa e sensuale marble manicure?

Il successo di questa scintillante variante effetto marmo è assicurato (anche nella sua chiave rosa)!

Favolosa anche la versione “ossidiana”, che ci porta nel cuore di un look da mille e una notte, potente e romantico al tempo stesso, grazie ai contrasti black/white/extra glitter…

Ed è impossibile fare a meno di questa strepitosa variante “berry pink”, così calda e luccicante da trasformare la manicure in una ventata di pura luce e magia quasi da mordere…

La manicure glitter è perfetta sia sulle unghie lunghe sia su un taglio corto, come questa deliziosa nail art sugar pop che ameremo alla follia anche in estate:

Ammettetelo, non sapete proprio quale scegliere! Ecco che arriva la soluzione per osare e farsi notare senza rinunciare alla manicure glitter e ai vostri colori preferiti, per la serie “Quando sei indecisa su come farti le unghie e ti fai una mano diversa dall’altra…“:

In questo caso, il gioco di geometrie e il contrasto smalto rosso e blu è impreziosito dai caldissimi accenti glitter gold. Semplicemente fantastico, no?

Se siete fedeli al grande classico che non tramonta mai, impossibile non cadere in tentazione con questa manicure full of glitter, in cui le unghie godono di una generosissima cascata di riflessi (monocromatici o multicolor) con un effetto pieno e super brillante!