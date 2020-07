Unghie per Capodanno: le nail art più eleganti

Per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo le mani devono essere in primo piano con unghie elegantissime e colori di tendenza. Abbiamo raccolto le idee più belle per le unghie di capodanno, dalle più semplici alle più ricercate e originali. Guardate le foto e prendete spunto per una manicure di Natale e Capodanno indimenticabile.



Unghie per Capodanno: i colori di tendenza

I colori di tendenza per le unghie di Natale e Capodanno vanno in due direzioni: da un lato seguono le tendenze dell’autunno/inverno contaminate da sfumature e dettagli glitterati in oro e silver, dall’altro enfatizzano le nuance tipiche dei giorni di festa dal rosso al verde, fino all’immancabile nero e oro. Non perdete la galleria di immagini con tante idee per le unghie per Capodanno.



Le unghie di Capodanno rosse

Una scelta classica per una serata speciale, da personalizzare con decorazioni, sfumature e applicazioni oro e brillanti. Lo smalto rosso è un classico intramontabile per delle unghie di raffinate ed eleganti. Attenzione però, questo colore si presta benissimo anche a personalizzazioni e decorazioni ironiche e divertenti, per delle unghie di capodanno rosse decorate davvero simpatiche.

Unghie eleganti rosa per Capodanno e le nuance più chiare

Per la fine dell’anno potete anche non esagerare con la nail art, anche se con il gel potreste sbizzarrirvi con le migliori idee. Una scelta semplice ed elegante per le unghie di capodanno: un rosa chiaro per le unghie e delicato caratterizzato da un glitter appariscente.

Unghie nude, semplici, eccentriche o originali: la manicure da sfoggiare l’ultimo dell’anno può essere realizzata in tantissimi modi e può rendere il look scelto per l’occasione ancora più cool. Dal classico rosa delicato, passando per i colori metallizzati e i toni più chiari, fino ad arrivare alle nuances glitterate e super appariscenti.

Il binomio più amato per quest’anno è senza ombra di dubbio il rosa con il silver glitterato: perché non rendere la nail art per Capodanno ancora più bella aggiungendo dei piccoli fiocchi di neve?

Anche le unghie bianche hanno il loro perché, specialmente se decorate con perle, decorazioni e forme particolari. Ad esempio, potreste prendere spunto da queste meravigliose nail art che sembrerebbero essere ideali per Capodanno.

Le unghie oro per Capodanno

L’oro è il colore delle feste e si presta bene a tantissime idee e suggerimenti per la manicure di Natale e Capodanno. Che si tratti di un dettaglio o di una manicure completamente gold, con l’oro nei giorni di festa non si sbaglia mai. Per delle unghie raffinate ed eleganti suggeriamo di utilizzare l’oro combinato con nuance delicate come il rosa o classiche come il rosso. Se invece volete davvero osare: unghie oro e nere e cascate di glitter per rendere luminose le mani.

Le unghie per Capodanno nere

Le unghie nere sono sempre adatte, il nero è un colore perfetto per la nail art e ha trovato uno spazio sempre più grande, sia come base che come elemento decorativo, in glossy o matte poco importa, purché sia nero. Le idee per le unghie di capodanno nere sono tantissime, dalle più minimal con semplici decorazioni su smalto nude a contaminazioni con oro, argento, glitter e bianco. Come per le unghie rosse, anche le unghie nere di capodanno possono essere super eleganti e raffinate oppure eccentriche e divertenti grazie alle decorazioni a tema Capodanno.

Unghie natalizie blu per capodanno

Andando a puntare su toni più scuri e appariscenti, il blu è una nuance da prendere in considerazione. Se accompagnato da un tocco nero e super brillante, la nail art diventa perfetta per festeggiare l’ultimo dell’anno. Le unghie blu per capodanno possono essere anche super minimal e chic grazie a sfumature e nuove versioni super creative di french.



Unghie gel per Capodanno: idee e decorazioni originali

Meravigliose ed eleganti anche le unghie a specchio dal tocco viola. Potrebbero essere un esempio di nail art per la notte di Capodanno!

Se siete alla ricerca di alcune decorazioni originali per la notte di Capodanno, qui troverete sicuramente l’ispirazione giusta. Un’idea molto carina e perfetta per l’occasione è decorare le proprie unghie con due bicchieri di champagne, proprio per rimanere in tema Capodanno. Come colore potreste usare un bel glitter argentato, in modo da renderle super appariscenti e chic.

Un’altra nail art da cui prendere spunto è la seguente: unghie dalla nuance nera opaca e glitterata, con la scritta Happy New Year sull’anulare. Una scelta davvero originale! Per una decorazione ancora più bella, potreste optare per una specie di french solo sull’indice.