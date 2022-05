Giulia de Lellis ed il suo Crystal Make-up illuminano il panorama beauty

Inesauribile fonte d’ispirazione per i suoi followers in fatto di stile, la bella Influencer romana Giulia de Lellis è riuscita, ancora una volta, ad ammaliare il web. Motivo di tanto clamore un make-up spaziale, coloratissimo ed i pieno mood estivo, immortalato in una serie infinita di scatti su di un’immensa terrazza in California. Un make-up brillante, dotato dei dettagli tridimensionali tipicamente propri delle tendenze trucco occhi dell’estate.

I toni caldi, caldissimi delle sfumature bronze valorizzano lo sguardo dall’alto del loro sfaccettato finish shimmer, mentre una costellazione di strass variopinti si staglia sulla palpebra diffondendo sottili fasci di luce. Il tutto inizia a suonare familiare? Forse perché il make-up proposto dalla ventiseienne ricalca l’impronta decisa dei beauty look della serie Euphoria, tanto incisivi nell’impatto visivo da conquistarsi un posto d’onore nel panorama tendenze.

Non è certo la prima volta che la nostra amata “GDL” ricorre al Crystal make-up per stupire: l’ultimo-riuscitissimo- tentativo risale a Febbraio 2021 quando, grazie alle mani d’oro di Mr Daniel Make-up , i due avevano anticipato ogni sospetta ombra del trend con un Halo Eyes ultra brillante e sfaccettato.

Ma torniamo a noi: le vibes Californiane del recente look sono completate in tutta coerenza da un lieve velo di abbronzatura, esaltata al massimo dalle diverse gradazioni di arancione dell’abito Stradivarius in stampa psichedelica.

Le labbra ad effetto gloss unite a ciuffi di capelli strategicamente in disordine, poi, chiudono in bellezza la mise in pieno stile “90’s babe“.

Eppure lo sguardo dell’Influencer non è il solo elemento degno di nota del beauty look: come lei stessa ammette nel video, la base shiny che sfoggia è frutto di un’attenta skincare routine mista a qualche goccia di illuminante miscelata al fondotinta. Un prezioso spunto, questo, che offre l’idea azzeccata per quanto concerne come truccarsi in estate, siete d’accordo?