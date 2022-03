Stampa psichedelica: la moda che ci fa viaggiare

Una cosa ormai la abbiamo capita: la moda è tutta all’insegna di colori brillantissimi e accattivanti. Ancor meglio se tutti mixati in stampe psichedeliche dal gusto anni Duemila. Prediletti soprattutto dai giovanissimi della generazione Z, i capi in psychedelic print sono un omaggio alle atmosfere libere degli anni ’70, ma declinati sotto forma di pezzi d’abbigliamento dai richiami ’90 e ’00. La coppia perfetta se abbinati ai capi patchwork con impunture!

Foto SHEIN

Stampa psichedelica: tra i ’70 e i ’00

Tra i modelli più cool della stagione troviamo sicuramente i mini dress in materiali stretch, i vestiti cut out che lasciano scoperti punti inaspettati di ventre, spalle o fianchi, i crop top in stile Ragazze del Coyote Ugly o, addirittura, i completi sportivi coordinati. La collezione H&M X Iris Apfel, in questo, ci dà una mano: se non sappiamo scegliere il giusto capo in stampa psichedelica, possiamo sceglierne uno di quelli proposti dall’influencer over 60 più famosa che ci sia!

Foto SHEIN

E ricordate: è tutta una questione di colori, più sono più il nostro viaggio mentale sarà potente!