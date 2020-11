Influencer ad ogni età: 5 profili over 60 da seguire

Grande stile ad ogni età: potrebbe essere questo il motto di Maye Musk, Linda Rodin, Lyn Slater, Iris Apfel e Baddie Winkle. E se vi state chiedendo chi sono queste cinque signore, ve lo sveliamo subito: sono le 5 influencer over 60 che dovreste assolutamente seguire su Instagram.

Come il buon vino, queste cinque icone di stile invecchiando hanno solo guadagnato in prestigio ed eleganza (se così si può dire, perché a guardarle tutto paiono meno che nonnine).

Dalla ultra giovanile, all’eccentrica, alla modella: scopriamo insieme chi sono le influncer del futuo che arrivano “dal passato”.

Baddie Winkle: stealing your man since 1928

Regina delle influencer over 60 è Baddie Winkle, prima per numero di follower nella sua categoria (ne ha la bellezza di 3,6 milioni su Instagram), è nata nel 1928. Sì, avete letto bene: alla bellezza di 92 anni, Baddie è senza dubbio l’anima della festa, come Miley Cyrus ma meglio.

È eccessiva, colorata e sempre fedelmente accompagnata dal suo bastone (incastonato di pietre, niente meno) negli scatti che quotidianamente pubblica sui social. Nella sua bio si legge “been stealing your man since 1928”, tradotto: “rubo il tuo uomo dal 1928”. C’è da aver paura che accada davvero con un animo così vivace.

Iris Apfel: senza accessori, mai

L’asticella dell’età, incredibilmente, si alza: l’eccentrica Iris Apfel di anni ne ha bel 99. Nata nel 1921, la designer statunitense è famosa in tutto il mondo per il suo stile sopra le righe: non la vedrete mai senza i grandi occhiali da vista e il rossetto, rigorosamente scarlatto. Ma non sono gli unici accessori che la contraddistinguono, per la verità, non esiste un solo accessorio che la identifichi, perché lei li usa tutti. Letteralmente. Contemporaneamente. Ogni giorno Iris indossa decine di bracciali, anelli, collane, broccati, velluti. Basta guardarla per lasciarsi ispirare, una vera influencer.

Lyn Slater: a lezione di stile dall’influencer

Guardando Lyn Slater difficilmente indovinerete la sua professione: professoressa alla Fordham University. La 66enne ha intrapreso la carriera sul web per un banale errore, o sarebbe meglio chiamarlo destino: durante la Fashion Week è stata scambiata per una influencer. Il quiproquo deve esserle piaciuto tanto che ha deciso di diventarlo davvero con lo pseudonimo social di Icon accidental, “icona per sbaglio” appunto.

Il suo stile è moderno e basta guardare la sua pagina Instagram per rendersi conto che questa signora ha davvero l’occhio dell’esteta.

Linda Rodin e il suo barboncino

71 anni, quasi 300 mila follower, Linda Rodin ha deciso di avere un compagno nella sua carriera da influencer: l’amato barboncino grigio Mr. Winks, la sua “anima gemella”.

Non a caso anche Linda ha una indomabile chioma di capelli grigi e prima di iniziare a dettare legge sul web è stata stylist personale, fotografa di moda e ideatrice di una linea di prodotti per viso e corpo, Rodin Olio Lusso.

Maye Musk: modella una volta, influencer per sempre

Maye Musk, annata 1948. Il suo cognome lo avete già sentito, no? L’ultima delle influencer da seguire infatti è nientemeno che la mamma di Elon Musk, fondatore e ad di Tesla Motors. Suo figlio negli ultimi anni sta puntando alle stelle con il suo programma spaziale, ma in realtà la stella non si è accorto di averla in casa: la modella che lo ha cresciuto nel 2017 è stata scelta come volto della casa di cosmesi CoverGirl. Per mantenersi giovane così a lungo Maye ha di certo studiato: è una dietista. Forse ha scoperto la ricetta dell’eterna giovinezza e lo rivelerà ai suoi 380 mila follower?