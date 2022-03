Non vedevamo l'ora della nuova capsule collection H&M

Se c’è un momento che fa impazzire ogni fashion addicted amante dei brand low cost, quello è scoprire le nuove capsule collection che H&M realizza coi più importanti fashion designer del mondo. Stavolta è toccato a Iris Apfel, una delle influencer over 60 più celebri di sempre, e a una collezione coloratissima che spazia dai capi di ispirazione anni ’60 a quelli anni ’70. Dai completi dal gusto radical chic fino a costumi da bagno, calzature, gioielli naif e accessori tutti da scoprire. Disponibile dal 31 marzo sul sito e in punti vendita selezionati del brand, noi non vediamo l’ora di scoprirla dal vivo!

Iris Apfel X H&M: stampe, colori e tutti e due?

I tratti in comune a ogni singolo pezzo della collezione Iris Apfel X H&M sono fondamentalmente due: colori moda brillantissimi e sovrapposizione di stampe e fantasie senza eguali! Si spazia tra completi giacca-pantalone, mini dress, bluse, costumi, scarpe a mocassino o modello slingback e soprabiti. Alcuni in stampe psichedeliche, altri che sovrappongono quadri e fiori in taglia mini o maxi, altri ancora arricchiti da spille o dettagli gioiello. Ma i capi che ci fanno perdere la testa sono le giacche: tra volants e piume sottili e leggerissime non sappiamo proprio cosa scegliere. I colori prediletti per la collezione Iris Apfel X H&M? Il blu-viola colore Pantone 2022, il verde smeraldo, il fucsia, il giallo, l’arancio, il rosso e chi più ne ha più ne metta!