Eleganti, comode e super cool. Sono questi i tratti che caratterizzano le slingback, le scarpe da avere assolutamente per la primavera 2021. Adorate dalle vip, queste calzature sono perfette da indossare in tantissime occasioni perché sono versatili e disponibili in diversi modelli e colori.

Per molti le slingback sono delle scarpe super classiche. Pur essendo molto simili a delle ballerine, sono calzature dalla forte personalità che i brand di moda, soprattutto quelli high cost, hanno deciso di riproporre nelle loro collezioni sperimentando con forme e colori inediti.

Slingback: gli abbinamenti migliori per la primavera 2021

Come detto sono tantissimi gli outfit che si prestano alle slingback: dai jeans ai pantaloni palazzo, dalle gonne agli abiti, le combinazioni sono praticamente infinite. Ecco quindi i nostri preferiti.

Jeans e blazer

Non ci stancheremo mai di dirlo: i jeans stanno bene davvero con tutto. Forse non saranno adatti per le occasioni più formali, ma sono perfetti per il resto delle occasioni della vostra vita. Proprio per questo non possiamo non consigliari vi abbinarli alle slingback. In questo caso, ad esempio, la modella indossa un blazer nero di Sezane, un jeans in lavaggio chiaro con caviglia leggermente ampia di Asos e un paio di bellissime slingback beige e nere firmate Chanel.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Gonna a campana e maglione

La gonna a campana è uno dei capi must have da avere per la primavera 2021. Ovviamente, non poteva non essere perfetta da abbinare con un bel paio di slingback. Il nostro consiglio è quello di ispirarvi al look in foto, realizzato dall’influencer Sonia Lyson. Lei ha scelto di puntare sul total black, con una gonna a campana nera, maglioncino nero e slinback di Prada nere con dettaglio arancio fluo. A completare il look, la bellissima Cleo di Prada in verde menta.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Slingback e abiti: la coppia vincente

Ve l’abbiamo detto che le slingback si possono indossare praticamente con tutto. In questo caso, vi proponiamo l’outfit di Lois Opoku, super colorato e perfetto per la primavera. L’influencer infatti ha scelto un abito con gonna midi a righe verticali super colorate e slingback bordeaux di Dior. L’outfit, giocato tutto sui toni del rosso, è arricchito da un baschetto e da una pochette a mano con dettagli in pelo.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Stampe e contrasti

A primavera la voglia di giocare con i colori e i contrasti si fa sempre più forte. E, ovviamente, le slingback sono le scarpe perfette per sentirsi super cool e donare un tocco ancora più interessante al nostro outfit. Puntate quindi sulle stampe, come in foto, scegliendo un capo con una fantasia importante, e abbinate un bel paio di slingback a contrasto, che in questo caso sono di Miu Miu, in un bellissimo punto di verde con dettagli bianchi.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Evergreen: slingback per il look da ufficio

Se siete tra coloro che hanno abbandonato lo smartworking, questo outfit fa per voi. Non potevamo infatti non pensare a tutte le amanti dei completi e a tutti colori che vogliono un look più formale per poter andare a lavoro. Per questo vi consigliamo di ispirarvi al look di Alexandra Lapp, che sceglie un look formale ma allo stesso tempo sbarazzino, grazie alla t-shirt con stampa e alle slingback di Dior con fiocco che smorzano il completo formale e lo rendono adatto per tutti i giorni.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Street style e sporty anche con le slingback

Nella moda esistono poche regole. Una di queste è sicuramente quella di provare ad infrangerle tutte per creare un proprio stile personale. Quindi, il look che vi proponiamo è sicuramente più sportivo rispetto agli altri, ma comunque d’effetto. Emily Joseph, in questo caso, indossa un paio di leggings di Zara, una giacca sportiva sui toni del blu elettrico di Numero 21 e un paio di slingack nere con tacco decisamente alto firmate Kenzo.