Arancio vitaminico: il colore per la stagione calda

Esistono colori che non possono non farci pensare alla stagione calda, alcuni di questi sono il giallo, il rosso e, soprattutto, l’arancio. Fortuna che le tendenze moda si tingeranno proprio di arancio! Sulla passerella in riva al mare di Jacquemus abbiamo visto sfilare capi e outfit in arancione, così come su quella Versace… Il tratto in comune era in particolare uno: gli outfit erano monocromatici e coordinati fin nel minimo dettaglio, dagli accessori, ai vestiti, alle calzature.

Foto Instagram | @modelsstylex

Arancio: l’abbinamento con viola e fucsia come su Instagram

La cosa che ci fa impazzire dell’arancio è che possiamo abbinarlo con altrettanti colori moda di tendenza. Un esempio? L’abbinamento fucsia arancio viola, che ricorda pericolosamente il logo Instagram. E se è vero che il viola è il colore Pantone dell’anno 2022, è altrettanto vero che il rosa, nella sua sfumatura di fucsia ultra bold, è perfetto per ogni fashion addicted che vuole sfoggiare un look esuberante. L’arancio è solo il naturale coronamento di una moda all’insegna dei colori più divertenti e brillanti della stagione calda!