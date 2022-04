Euphoria-Effect: i beauty look della serie dettano tendenza

Luci soffuse, accese e contrastate dai soli toni vibranti di ombretti misti al bagliore, sottile ma deciso, emanato dalle applicazioni strass: la serie tv più amata del momento, Euphoria, vede più che delineata un’estetica ben riconoscibile, caratterizzante, che fa del suo emblema la stravaganza dei beauty look.

Beauty look che hanno completamente assorbito e catalizzato l’attenzione praticamente di chiunque, in modo quasi psichedelico. Merito di tale successo, le sapienti mani della make-up artist Doniella Davy la quale, attraverso gli ombretti polverosi colorati degli spettacolari Graphic Eyes, ha saputo tracciare al meglio temperamento e indole dei personaggi.

Quelle di Euphoria sono scelte di stile che si sposano perfettamente alle folli tendenze make-up della primavera-estate 2022 che stiamo vivendo, capitanate dai contrasti vivi del Color Block, con i suoi ombretti shimmer colorati, i grafismi propri del trucco occhi bianco ed illuminate dai tanti Pearl e Crystal Eyes, Non risulta dunque affatto difficile farle proprie, riproducendo filo e per segno i look della serie. Dal momento in cui l’ispirazione non manca, vediamo ora quali prodotti scegliere per replicare alla perfezione un esatto look alla Euphoria.

Pixi + Hello Kitty Eye Effects

È proprio Pixi Beauty ad offrire una vasta gamma di prodotti che ben si accostano, per vivacità, al look desiderato: ecco una palette occhi in edizione limitata che invita, con i suoi toni allegri e glitterati, ad energizzare le palpebre facendole scintillare.

EyeLift Max

Niente di meglio che servirsi di questi ombretti liquidi a lunga tenuta estrema per fissare accostamenti di ombretti polverosi colorati, oppure per creare, in velocità e senza sbavature, intensi make-up a prova di sbavatura. Intensi sin dalla prima passata!

On-the-Glow Blush

Una base trucco shiny necessita poi del giusto blush, che possa conferire al volto nuova freschezza in vista anche di come truccarsi in estate: dalla formulazione a base di Gingseng, Aloe ed estratti di frutti, questo blush di Pixi assomiglia tanto ad un balsamo, tingendo le gote ad effetto salute mentre idrata al contempo la pelle.

Liquid Fairy Lights

Come sappiamo, le tendenze trucco occhi della stagione hanno colorato di allegria la visione del make-up attuale, grazie soprattutto ad ombretti dai toni vivi: ecco quindi l’ennesima proposta, costituita però da imperdibili ombretti liquidi ultra brillanti in grado di ravvivare qualsivoglia look.

Endless Shade Stick

E, per sottolineare ancor di più lo sguardo -come se ce ne fosse bisogno-, perché non stendere una buona dose di matita nella rima inferiore dell’occhio? Poco sopra gli Endless Shade Stick di Pixi, matitoni morbidi, iper sfumabili e facilissimi da stendere pronti allo scopo. E non solo! Possono essere tranquillamente usati a mo’ di primer, per un make-up duraturo ed impeccabile.

+Rose Glow-y Powder

Qualcuno ha detto luce? Ecco un morbidissimo e vellutato prodotto in polvere infuso di micro glitter il quale si presta ad essere utilizzato come blush luminoso oppure highlighter. Giusto quel tocco di glow che manca!

Mind Your Own Glow

Ultima ma non per importanza questa magnifica palette viso multiuso che, tanto per rimanere in tema luce, risulterà utilissima a ricreare una base leggera e radiosa in piena sintonia non solo con Euphoria, ma anche con la bella stagione.