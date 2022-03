Matita rima inferiore, perché gli anni '70 sono più moderni che mai

Parola d’ordine: intensità. Quale miglior modo per descrivere il make-up mood anni settanta? Il punto focale dei beauty look più iconici, passati alla storia, è senza ombra di dubbio incentrato sullo sguardo: profondo, accattivante, esasperato, all’epoca l’effetto drammatico era conferito dagli occhi da una generosa abbondanza di matita posta sulla rima inferiore, a sottolinearne la drammaticità. Ed è proprio lei, la matita occhi, a tornare a far furore trovando il suo spazio in questa primavera, in mezzo ai tanti beauty trend del momento.

Non c’è throwback più attuale della matita sugli occhi

Quella della matita nella rima inferiore è una tendenza con alla base un concetto di make-up che ben si amalgama alla concezione attuale, fatta di mode che vedono l’assoluto focus sugli occhi: è il caso ad esempio del Color Block, con i suoi ombretti polverosi colorati oppure degli eccentrici Graphic Eyes, dello Smokey dall’atmosfera dark resa alla perfezione dall’ombretto nero. La matita occhi della primavera 2022 è decisa, sfumata, evidente, eleva lo sguardo e si discosta completamente da quello che è il trucco occhi naturale semi-nude.

Come si applica la matita occhi anni ’70

Evidenziare lo sguardo con la matita occhi non potrebbe essere più semplice: basta affidarsi ad un buon prodotto, che goda di una texture piuttosto burrosa e scrivente, e tracciare una linea decisa lungo la rima ciliare interna inferiore, per poi sfumarla mediante un pennellino tra le ciglia sottostanti. Ancora una volta la mossa vincente risiede nello sfumare accuratamente, senza paura di esagerare perché è proprio questo il fine. Per completare il look in tutta la sua coerenza, perfetti alleati della matita saranno gli ombretti shimmer tanto amati al momento.