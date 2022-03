Metti un po' di bianco nel tuo trucco occhi

Etereo, grafico, essenziale. L’eyeliner bianco attualmente così popolare potrebbe essere innegabile eredità di una delle serie tv più acclamate del momento, Euphoria, la quale deve l’attrattiva dei suoi make-up look alla magistrale make-up artist Doniella Davy. L’Euphoria-effect ha avuto innegabilmente un forte, fortissimo impatto su quelle che sono le tendenze make-up della primavera-estate 2022, dapprima con i suoi ombretti polverosi colorati, con linee geometriche caratteristiche dei Graphic Eyes e poi con applicazioni strass sparse ad arte per impreziosire il volto.

Il make-up grafico bianco di Elisa a Sanremo è rimasto scolpito nei nostri cuori

Ebbene si, Euphoria colpisce ancora, e stavolta lo fa appunto con l’eyeliner bianco. E colpisce con talmente tanta decisione da atterrare persino sul maestoso palco dell’Ariston, nientepopodimeno che sulle palpebre della bella e bravissima Elisa Toffoli, la quale durante lo scorso Sanremo ha sfoggiato tutta una serie di impeccabili look firmati Valentino, legati tra loro da denominatori comuni come l’allure celestiale ed il bianco.

Bianchi gli abiti e bianco il trucco, curato da Ginevra Calie per Valentino Beauty: grafismi bianchi candidi hanno trasformato Elisa in una ninfa per ben cinque serate.

Bianco anche il make-up grafico sfoggiato da Belen Rodriguez in un recente servizio fotografico, grazie alle esperte mani della sua inseparabile truccatrice di fiducia Cristina Isac, la quale ha saputo valorizzare la splendida showgirl con un beauty look attuale e di tendenza.

Altro look frutto del binomio Chiara Ferragni e Manuele Mameli che, dopo lo smokey eyes felino della prima giornata della Milano Fashion Week, propongono un eyeliner bianco gesso pulito ed essenziale posto al di sopra di quello nero più classico, semplice ma veramente d’effetto.

Tutta colpa di Euphoria: il make-up bianco che ha conquistato tutti, persino Dior

Sono linee sobrie e sintetizzate quelle che marcano l’identità del trucco bianco di tendenza al momento, un trucco basilare e dal mood futuristico, dove anche un solo segno posizionato in punti strategici è in grado di fare l’intero look. È proprio questa l’interpretazione di Dior, che ha fatto sfilare le sue modelle con spessi tratti di eyeliner bianchi sulle passerelle.

A questo punto sembra doveroso chiedere: hai già un eyeliner bianco nella tua beauty collection?