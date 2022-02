Sanremo 2022: i 5 migliori beauty look della finale del Festival

Il Festival di Sanremo 2022 si è concluso con il trionfo di Mahmood e Blanco nella loro Brividi, e sul palco dell’Ariston sono approdate canzoni pronte a iscriversi tra i prossimi tormentoni estivi. Altrettanti beauty look hanno fatto capolino sotto i riflettori della kermesse e ora vi sveliamo i 5 migliori, tra make-up e acconciature, che abbiamo amato alla follia!

I 5 beauty look più belli della finale di Sanremo 2022

Occhi bold e make-up nude si sono avvicendati sul palco del Teatro Ariston anche nella quinta e ultima serata del Festival. Un Sanremo 2022 che si chiude nel segno di grandi canzoni e bellissimi beauty look e dove, oltre all’intramontabile fascino dello smokey eyes, ha regnato sovrano un elemento: l’eyeliner! Ecco i migliori make-up e acconciature della finale!

Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli, strepitosa tra le co-conduttrici di Sanremo 2022, si è presentata sul palco con un make-up luminosissimo e senza eccessi, all’insegna della semplicità che la contraddistingue (e che tanto amiamo). Tonalità di colore morbide e delicate che si sono sposate alla perfezione con i suoi capelli lunghi, perfetti in una deliziosa cascata di onde!

Emma e Francesca Michielin

Emma si conferma regina di uno stile che anticipa le tendenze, e sul palco il suo pixie cut extra liscio, incorniciato da una riga centrale, si è mostrato in tutta la sua straordinaria potenza. Per la cantante, biondo platino e cat-eye super sensuale in coppia con il make-up ultra bold di Francesca Michielin: una bomba di assoluta bellezza!

Leggi anche: Sanremo 2022, i migliori beauty look della quarta serata

Noemi

Noemi ha scelto un trucco extra lucente per chiudere la sua favola sanremese 2022. Romanticismo alle stelle con un make-up nude che strizza l’occhio al potere del rosa e una botta di pura energia dai suoi capelli super rossi, morbidi e ondulati a riportare alla mente i caldi riflessi di primavera…

Leggi anche: Sanremo 2022, i migliori beauty look della terza serata

Elisa

La versione eterea di Elisa sul palco dell’Ariston ha trovato una piacevole conferma nel ritorno dell’eyeliner bianco, impreziosito da un look mermaid waves! Sicuramente una delle tendenze beauty della nuova stagione…

Leggi anche: Sanremo 2022, i migliori beauty look della seconda serata

Ditonellapiaga e Rettore

Ditonellapiaga e Donatella Rettore hanno colpito al cuore con i loro beauty look strong! Sul palco l’hairstyle dominante è il vaporosissimo riccio della chioma di Rettore, esplosione di tendenza perfetta da abbinare alle labbra rosso fiammante della sua compagna d’avventura a Sanremo!

Leggi anche: Sanremo 2022, i migliori beauty look della prima serata