Belen e Stefano De Martino, che colpo! Forse ci risiamo...

Scoppiettanti indiscrezioni su Belen Rodriguez e Stefano De Martino, in queste ore al centro di un nuovo vortice di gossip per un motivo speciale. Ecco cosa bolle nella pentola delle ultime news secondo le più recenti notizie sulla showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: Maria De Filippi pronta a sganciare la bomba…

Anche se le voci non riguardano strettamente avvistamenti romantici e gossip sul presunto ritorno di fiamma, ai fan della (ex?) coppia composta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino ormai basta davvero poco per continuare a respirare aria di favola d’amore.

Sembra infatti che Maria De Filippi abbia in serbo un colpo grosso coi fiocchi per dare al pubblico il brivido di vederli ufficialmente insieme, sebbene al momento solo a livello televisivo. La 21esima edizione di Amici volge verso la fase dell’ormai famoso Serale, e entrambi sarebbero parte del capitolo della trasmissione che traghetterà gli allievi verso la finale.

Queen Mary potrebbe spingersi dove finora nessuno mai era arrivato, riunendo la showgirl argentina e l’ex stella del talent show davanti alle telecamere! Sogno o realtà? Dopo le più recenti paparazzate in coppia, potremmo davvero vederli insieme in tv. A loro sarebbe riservato un posto d’onore nella giuria del format, non ci resta che aspettare. Secondo i rumor, ci risiamo…