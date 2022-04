Make-up a prova di pigrizia: 5 Tips da non perdere

Diciamoci la verità: trovare la forza di volontà per svegliarsi ogni giorno con largo anticipo, giusto il tempo di dedicare almeno mezz’oretta al make-up non è certo dono di tutte, in particolar modo se nel proprio patrimonio genetico sussiste una buona dose di pigrizia. Ecco perché amerai letteralmente ciò che stiamo per dirti: ti vogliamo suggerire 5 spunti per essere sempre in ordine senza perdere troppo tempo davanti allo specchio, ti resta solo da decidere quale adottare!

Contouring…al volo!



Hai poca voglia di truccarti ma non vuoi rinunciare ad un viso perfettamente scolpito? Bene, procurati due correttori, uno più scuro dell’altro, e utilizzali per disegnare un 3 sul viso: con il secondo, traccia il numero partendo da sopra le sopracciglia, scendendo sotto le occhiaie e poi lungo la mandibola. Con quello scuro, disegna un tre al contrario che si interseca con il primo. Sfuma il tutto, et voilà! In alternativa, puoi rimediare applicando solo un po’ di blush sugli zigomi, l’effetto salute è garantito!



Trucco occhi luminoso last minute



Per un trucco occhi veloce, che restituisca luminosità al volto dopo una giornata estenuante, stendi una matita nella rima inferiore, dalla tonalità chiara, proprio sul bordo interno della palpebra. Ciò aiuterà ad illuminare lo sguardo in men che non si dica! Se hai voglia e tempo, completa infine con un tratto sottile di eyeliner.



Rossetto, mon amour



Ti sorprenderà scoprire i mille utilizzi di un solo rossetto: esso può benissimo essere inserito nella lunga lista dei salvifici prodotti 2 in 1, da sfruttare per ricreare il perfetto make-up secondo l’attualissima teoria Tint Trend. Se la tua pigrizia ha ormai sfiorato le vette più alte, usalo per realizzare interamente il beauty look: sarà un blush sugli zigomi, un ombretto in crema sulle palpebre e una deliziosa tonalità sulle labbra!



Fake Eyeliner



Non vuoi e non puoi rinunciare alla riga di eyeliner, ma non hai a disposizione il tempo materiale da dedicare ad imprecazioni? Si sa, eyeliner e fretta sono due termini che non possono coesistere nella medesima frase: munisciti di kajal e pennellino e, dopo aver steso il primo sommariamente lungo la rima ciliare superiore, sfuma il tutto verso l’esterno a ricreare la classica coda. Chiudi in bellezza con del mascara ed il gioco è fatto.



Pelle radiosa in un solo gesto



Infine, eccoti l’escamotage per un trucco shiny dell’ultimo minuto: per sfoggiare una pelle perfetta e levigata senza il tempo necessario per cimentarti nell’applicazione di crema, primer, fondotinta, blush, e quant’altro, applica solo una crema idratante colorata, questo ti aiuterà a rendere omogeneo l’incarnato in pochi istanti! Il twist in più? Aggiungi un velo di illuminante nella parte alta dello zigomo e sulla punta del naso, otterrai la radiosità che ti serve.