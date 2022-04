Minimo sforzo, massima resa: 3 prodotti beauty 2 in 1 di cui non puoi fare a meno

Il sogno di ogni donna, magari ritardataria, che non rinuncia per niente al mondo a voler apparire al meglio di sé quotidianamente? La risposta non potrebbe essere più facile ed immediata, ma soprattutto utopica: un prodotto 2 in 1, che sappia un po’ di magia, un po’ di praticità, da sfruttare per più scopi e completare, così, il look in un baleno. Dopotutto “utopica” potrebbe non rivelarsi essere esattamente il termine adeguato: i prodotti beauty 2 in 1 sono sempre più presenti in commercio, efficienti ed amatissimi.

Non è un caso, poi, che con i grandi passi avanti in ambito cosmetico si siano fatti strada concetti all’avanguardia come nel caso della Skinification, dove i prodotti impiegati nel make-up sono gli stessi, ed i primi, a curare inestetismi e regalare beneficio alla pelle. Autentici 2 in 1, capaci di fare effettivamente del bene mentre aiutano a migliorare l’aspetto estetico di chi li indossa. Curiose di conoscere qualche prodotto multifunzione da inserire. magari, nella lista infinita dei propri prodotti must-have dell’estate, quando le alte temperature sottraggono energie e ispirazione?

Yves Saint Laurent Baby Doll Kiss and Blush: labbra e guance in pendant

Un prodotto ibrido quello di Yves Saint Laurent, che tinge gote e labbra di un velo di colore: Babydoll Kiss and Blush è un prodotto dalla texture tendenzialmente cremosa seppur dal finish opaco, la quale accende le gote in modo naturale e valorizza allo stesso modo le labbra in un look ton sur ton, per una perfetta riuscita del Tint Trend. Applicato su queste ultime a piccoli tocchi di polpastrello, poi, garantisce l’esatto effetto Flushed Lips terribilmente di tendenza: leggero ma presente, costituisce la tipologia di prodotto estivo per antonomasia.

NARS Euphoria Face Palette, una volta provata diventa must-have

NARS offre il beauty essential per eccellenza quando si tratta di partenze: la pratica palette occhi e viso comprende otto ombretti con finish satin, matte e shimmer oltre tre brillanti tonalità di illuminante, insomma l’ideale per quel che riguarda il trucco shiny momentaneamente in voga. Con un prodotto pratico e tascabile, ecco servita su di un piatto d’argento una full face degna del suo nome, all’insegna del glow assoluto.

NUXE Huile Prodigieuse Floreale: pelle e capelli avvolti da un delicato bouquet

Particolarmente celebre questo prodotto NUXE, ti spieghiamo perché: l’ Huile Prodigieuse si presenta come un olio secco 100% naturale i cui benefici sono rivolti a viso, corpo e capelli -praticamente un 3 in 1-, i quali risultano profondamente nutriti e irresistibilmente profumati. Ve ne sono numerose versioni, ma per questa volta abbiamo preso in analisi quella floreale, complice anche l’inebriante fragranza. Esso può essere utilizzato quindi a mo’ di olio per capelli, steso sulle punte, massaggiato sia sul corpo che sul viso senza lasciare fastidiose tracce oleose in superficie.