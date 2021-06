Beauty case per l'estate: 5 prodotti immancabili

Giugno è ormai iniziato e l’estate sembra essere sempre più vicina. Ci sentiamo già con un piede dentro l’acqua, con la pelle un po’ abbronzata e i capelli arricciati dalla salsedine. Ovviamente, prima di partire per le vacanze, bisogna ripensare al beauty case. Infatti, bisogna cambiare i prodotti che utilizziamo quotidianamente, durante tutto l’anno, con quelli più adatti al periodo estivo e ai mesi più caldi dell’anno. Un beauty case che si rispetti può anche contenere pochi, ma buoni, prodotti mirati. Non serve riempirlo fino all’orlo, bastano solo cinque prodotti.

Beauty case: i 5 prodotti must have per l’estate

Ecco quindi come realizzare un beauty case perfetto per la stagione estiva con cinque prodotti essenziali.

Armstrong, latte solare ultra idratante

Il primo prodotto che non può mancare nel vostro beauty case estivo è un latte idratante. In questo caso vi proponiamo quello di Armstrong, con speciale grafica limited edition bt Melissa Satta. Questo latte contiene filtri solari UVA/UVB per una protezione immediata dai raggi solari. Inoltre, la formula Total Tanning System aiuta a prolungare l’abbronzatura e stimola la produzione di melanina. Infine, questo prodotto è resistente all’acqua ed è perfetto anche per le pelli più sensibili.

Foto Amazon | Angstrom Protect Latte Solare Ultra Idratante

Nivea Sun, crema doposole rigenerante

Ovviamente in un beauty case perfetto non può mancare anche una crema doposole. In questo caso abbiamo scelto quella proposta da Nivea nella sua linea Sun. Questo prodotto ha un’azione lenitiva e rinfrescante. Inoltre, nutre la pelle fino a 48 ore e ha una formula leggera con aloe vera bio, acido ialuronico e vitamina E. Questa crema è perfetta per reidratare la pelle dopo l’esposizione al sole.

Foto Amazon | NIVEA SUN Crema Doposole Intensiva Rigenerante

Sephora, balsamo labbra al cocco

Dalle creme solari e dai doposole passiamo al burro cacao, indispensabile anche nei periodi più caldi dell’anno per mantenere sempre idratate le vostre labbra. Per questo motivo, da portare nel vostro beauty case estivo, abbiamo selezionato il balsamo labbra di Sephora. Disponibile in diverse fragranze, questo prodotto è realizzato al 90% con ingredienti di origine naturale, è super nutriente e dalla texture fondente e delicata sulle labbra, per un effetto idratato, lenitivo e levigante.

Foto Sephora | Balsamo labbra e gommage labbra

Drunk Elephant, spray per capelli

I prodotti del marchio Drunk Elephant sono arrivati da Sephora e sono di super tendenza. Nel vostro beauty case non può assolutamente mancare uno spray per i capelli. Questo prodotti è realizzato con ingredienti vegani e rafforza i capelli, che sono così protetti anche dalle alte temperature. Inoltre, il mix di amminoacidi presenti in questo spray rende i capelli più disciplinati e dall’aspetto più sano.

Foto Sephora | Wild Marula Tangle Spray

Espressoh, intenso mascara

Infine, in un beauty case per l’estate che si rispetti non può assolutamente mancare un buon mascara. Durante i mesi più caldi dell’anno molti non hanno voglia di realizzare trucchi elaborati, ma una passata di mascara ci fa sentire subito più belle. Per questo abbiamo selezionato voi il mascara di Espressoh, dall’effetto extra volumizzante, che ispessisce le ciglia alla radice. Questo mascara ha un formula super cremosa ed è facile da stendere, grazie al pennello in fibre morbide. Inoltre, è facile da rimuovere ed è a lunga durata.