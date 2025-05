Scottature solari: come curarle e quali sono i rimedi più adatti alla nostra pelle È ormai stagione di mare e di tintarella e può capitare che le prime esposizioni solari generino delle scottature, più o meno gravi. Ecco qualche consiglio per curarle nel modo più corretto.

Dobbiamo ammetterlo, uno dei pensieri fissi dell’estate è quello rivolto all’abbronzatura!

Tutte noi, ogni volta che partiamo per le vacanze estive, ci ripromettiamo di tornare in città con un’abbronzatura perfetta, senza però considerare gli eventuali danni che potremmo arrecare alla nostra pelle dopo una lunga, e magari non graduale, esposizione ai raggi solari.

Si tratta di un elemento che non si deve assolutamente sottovalutare perché potrebbe davvero essere causa di grandi problemi per la pelle.

Crogiolarsi sotto il sole è uno dei piaceri della vita ma se questo diventa un elemento incontrollato, rischia davvero di diventare qualcosa difficile da gestire.

Di che cosa sto parlando? Ore ed ore passate sotto il sole, senza una crema solare idonea alla vostra pelle, magari molto chiara, non può che provocare delle grandissime ed anche dolorosissime scottature o eritemi solari, che potrebbero rovinarvi davvero l’intera vacanza.



Premettendo tutto ciò, può comunque capitare che qualche scottatura appaia, soprattutto durante i primi giorni di esposizione ai raggi solari, ma come curarla?

I gel e le creme doposole sono degli ottimi alleati contro le ustioni provocate dal sole. Perciò ogni volta, subito dopo la doccia, è necessario applicare un buon doposole in grado di lenire ed alleviare rossori e bruciori, senza compromettere l’intensità della vostra abbronzatura.



Se si tratta di una scottatura profonda, si avverte cioè un grande bruciore, la cosa migliore è, senza alcun dubbio recarsi in farmacia dove vi consiglieranno il prodotto più adatto in base al tipo di pelle ed al problema che gli esponete.

Quali rimedi naturali utilizzare per curare le scottature ed alleviare il fastidio ed il dolore? Se ci troviamo a che fare con scottature di natura molto lieve, la possiamo gestire tranquillamente con alcuni semplici rimedi casalinghi.

Innanzitutto si potrebbero fare degli impacchi freddi di camomilla, dal potere lenitivo, in modo da alleviare il dolore e disperdere il calore.

L’aloe vera, famosa per la sua polpa dalle mille proprietà è ottima per combattere le scottature. Se in casa avete un pianta di aloe basterà recidere una foglia da cui ricavarne la polpa in purezza e strofinarla delicatamente sull’ustione.

Va benissimo infine, anche della semplice acqua fresca passata sulla zona interessata. Abbiniamo poi questo trattamento ad una buona crema idratante o doposole in modo che la pelle non si spelli.



Quindi niente paura, ricorrendo a questi rimedi naturali direte addio anche ai fastidi provocati dalle troppe ore trascorse sotto il sole.

I bambini si sa, hanno una pelle molto delicata e passano moltissimo tempo sotto al sole, giocando e saltellando qua e là in spiaggia e spesso si ritrovano a fine giornata con una bella scottatura che brucia.

Per curare la scottatura dei bambini, si può ricorrere, se in forma lieve, all’applicazione di una crema solare adatta, un doposole o ad uno dei rimedi naturali appena elencati.

Ma se ahimè, la scottatura solare è abbastanza profonda, dovrete ricorrere a creme specifiche per la pelle dei bambini, consigliate dal vostro medico, per rigenerare la pelle ed eliminare bruciore e rossore.