Creme solari per bambini e neonati: le protezioni migliori

Le creme solari per bambini e neonati sono assolutamente fondamentali per proteggere la loro pelle delicata dagli effetti dannosi del sole. Le protezioni migliori sono da prendere in considerazione soprattutto in questa stagione, quando i piccoli sono spesso esposti al forte sole del mare e della montagna.

Durante la bella stagione diventa infatti necessario scegliere la crema solare con fattore di protezione adeguato ed applicarla con cura e precisione, così da evitare la comparsa di scottature ed eritemi, che possono diventare pericolosi per la delicata pelle del bambino. Vediamo quali sono le migliori creme solari per i più piccoli.

I solari per i bimbi devono essere soprattutto naturali, bio, senza parabeni, per questo diventa fondamentale leggere l’INCI che indica gli ingredienti contenuti nel prodotto.

Inoltre il consiglio è poi quello di acquistare le creme solari specifiche per i bambini in base all’età:

Primi mesi : l’esposizione diretta ai raggi solari deve essere evitata

: l’esposizione diretta ai raggi solari deve essere evitata Fino ai 3 anni : protezione a schermo totale

: protezione a schermo totale Dai 3 ai 6 anni : protezione altissima, ossia con Fattore di protezione 50+

: protezione altissima, ossia con Fattore di protezione 50+ Dopo i 6 anni: si può passare ad una protezione alta, ossia con Fattore di protezione 30/25 +

Come e quando applicare la crema solare

Durante la stagione estiva, la crema solare va applicata prima di esporsi al sole in modo uniforme anche sulla pelle che verrà coperta dal costume o dai vestiti.

E’ importante fare attenzione che la quantità applicata non sia scarsa e che la crema solare sia spalmata circa ogni 2 ore e comunque sempre dopo il bagno in acqua o in seguito ad abbondanti sudate anche se il prodotto viene definito “waterproof”.

Ricordiamo poi di evitare assolutamente l’esposizione al sole nelle ore più calde, ovvero dalle 12 alle 16.

Non dimenticate poi di coprire i bambini e soprattutto i neonati con vestiti leggeri in materiali naturali che coprano soprattutto le zone intime, ossia le aree più delicate. Indispensabile anche il cappello e gli occhiali da sole per proteggere gli occhi.

E per i genitori che riuscissero nell’ardua impresa di tenere un bambino sotto l’ombrellone ricordiamo che non sono comunque esentati dall’applicazione delle creme solari perché il tessuto dell’ombrellone non garantisce uno schermo totale e inoltre sia la sabbia che l’acqua sono potenti mezzi di riverbero.

Creme solari per neonati

Per i neonati fino ai 6 mesi di vita è bene evitare del tutto l’esposizione al sole, sia diretta che indiretta poiché la loro pelle risulta essere particolarmente vulnerabile e delicata. Fino ai 3 anni i bambini non andrebbero mai esposti direttamente, inoltre è consigliato ricordare sempre di coprirli con indumenti adeguati, un cappellino ed una giusta protezione solare 50+, soprattutto nelle zone scoperte.

Safe Broad Spectrum Sunscreen For Kids and Babies SPF 50 di ThinkBaby

Foto Thinkbaby | SPF 50 Sunscreen

Priva di sostanze chimiche nocive, la crema solare adatta ai neonati SPF 50 sunscreen di ThinkBaby ha filtri solari ecologici e l’ingrediente attivo che utilizza è l’Ossido di Zinco al 20%. Resistente all’acqua e con un fattore di protezione solari 50+ è una delle migliori creme solari per bambini.

Latte solare Sole Switch Bimbi SPF 50 di Fiocchi di Riso

Foto Sole Switch | Latte solare 50

Un latte solare per i neonati, Sole Bimbi con fattore di protezione 50 di Fiocchi di Riso ha un’ottima spalmabilità ed è molto resistente all’acqua nonostante non utilizzi né siliconi né altre sostanze occlusive.

Creme solari per bambini

Per i bambini dai 3 ai 12 anni è bene limitare l’esposizione solare ed evitarla del tutto nelle ore più calde della giornata, nonostante ciò non bisogna dimenticare mai di applicare una protezione solare molto alta per proteggere la pelle dai raggi UVA e UVB.

Crema solare bimbi e pelli sensibili SPF 50 di La Saponaria

Foto La Saponaria | Crema solare SPF 50

Per proteggere la pelle dei bambini, la crema solare La Saponaria è stata formulata con una ricetta ecobio ricca di nutrienti come gli oli biologici di Jojoba, Karanja, Argan e girasole oltre che alla Vitamina E, alla camomilla e al Gamma Orizanolo. Senza profumo e con filtri 100% minerali ha una protezione solare altissima.

Latte Solare Spray SPF 50+ di Helan

Foto Helan | Latte solare spray 50+

Fra i prodotti solari migliori per i bambini, il latte solare spray di Helan previene i danni del sole con un sistema filtrante molto efficace e unisce un riparatore cellulare che neutralizza i radicali liberi.