Purple Blush, il TikTok trend che non lascia spazio alla sobrietà

Come si può istantaneamente evincere, sin dal primo acchito, dando un fugace sguardo a quella che è l’attuale scena beauty -ma anche fashion– la sobrietà sarà per un’altra volta: dopo lo sciame di ombretti polverosi colorati che stanno rendendo la primavera variopinta, è il momento del Purple Blush, patrimonio beauty facente parte di quei prodotti di bellezza tra le tendenze TikTok.

Sì, perché è proprio al Social più apprezzato del momento che è da imputare il successo di tale trend! Pare infatti che una giovane nonché seguitissima TikToker, Rachel Rigler, abbia recentemente sperimentato l’utilizzo di un Blush di colore viola in un suo video, lasciando i suoi followers in sorpreso visibilio. Per quanto si tratti di una nuance singolare, perlomeno in relazione al suo scopo, l’effetto infatti non è poi così stravagante come si potrebbe supporre. Giudicate voi stessi!

Che le gote visibilmente arrossate in pieno stile Bridgerton make-up facessero tendenza già lo sapevamo, ma forse nessuno si sarebbe mai aspettato che una tonalità come il viola potesse funzionare alla grande anche per illuminare l’incarnato! Chiaramente, per ognuno di questi è da individuare la giusta sfumatura tra un ventaglio colori che va dal lilla sino al borgogna, in base a sottotono e sovratono.

I Purple Blush più amati e conosciuti? Di certo il Cheeks Out Freestyle Cream Blush di FENTY BEAUTY, il celebre brand cosmetico di Rihanna, nella tonalità audace Drama cla$$, come anche quello di Rare Beauty, Faith. Dai toni più dark abbiamo poi Armani Neo Nude Melting Color Balm, n.61.

Unico accorgimento opportuno, è sicuramente quello di non lasciarsi trasportare eccessivamente dalla frenesia esagerando con le quantità: il rischio di un look alla Heidi versione “The Walking Dead” potrebbe essere dietro l’angolo!

Via libera quindi alla dipendenza da Purple Blush, anche per un make-up ton sur ton in pieno stile Tint Trend.