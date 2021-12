I trend beauty su TikTok non mancano mai, ma alcuni sono davvero imperdibili per la nostra routine di bellezza. Ecco i prodotti migliori che abbiamo scovato tra i contenuti virali e che non possiamo lasciarci scappare….

I prodotti di bellezza da non perdere scoperti su TikTok

Dai mascara alle spazzole per un’acconciatura da favola, i prodotti di bellezza da non perdere nella nostra routine sono davvero tanti e rispondono a varie esigenze. Ne abbiamo selezionato alcuni super da non perdere tra quelli diventati virali anche su TikTok… Pronte a scoprirli?

Il mascara effetto extra lunghezza

Si chiama Sky High ed è il mascara Maybelline che promette un effetto volume e lunghezza extra sulle ciglia…

L’asciugacapelli per una piega come dal parrucchiere…

Tra i trend del momento, impossibile perdere questo asciugacapelli volumizzante Revlon Salon One-Step Hair. Perfetto se hai poco tempo e vuoi una piega comunque perfetta come dal parrucchiere..

Beauty Blender, la spugna make-up per un trucco professionale

Non possiamo non mettere sul podio la magica beauty blender, la spugna per applicare perfettamente il fondotinta mantenendo un aspetto super naturale sulla pelle!