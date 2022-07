Tendenze make-up: con l’ombretto dorato questa estate è sempre Golden Hour

Nel caso ancora non ne aveste abbastanza del mood appariscente e ben poco defilato appartenente alle tendenze make-up al momento imperanti, sarete ben presto accontentate: il trucco occhi dell’estate si accende di nuovo bagliore chiamando all’appello nuances calde -caldissime- e dai metallici riflessi cangianti.

Colate d’oro rivestono le palpebre, illuminando lo sguardo per mezzo di ombretti shimmer dalle microperle sfaccettate, quasi grezze. Insomma, la tipica luce da “Golden Hour” non sarà più soltanto un fugace attimo da immortalare in tutta fretta!

Foto Instagram @ash_kholm

Accanto al già affermato Mermaid Effect, a conferire all’incarnato l’aspetto di “pelle baciata dal sole”, arriva l’ombretto dorato: l’abbronzatura risulta enfatizzata, il volto dewy, radioso all’ennesima potenza. Senz’altro un nuovo livello di glow, da assecondare ad ogni costo, a patto però che rispetti il sottotono individuale al fine di valorizzarlo efficacemente.

Foto Instagram @ash_kholm

È il meraviglioso mondo dell’Armocromia ad insegnarcelo, si sa, ognuna possiede a disposizione un’intera e variegata palette in grado di far risaltare i propri colori al meglio. Ebbene, ancora una volta il popolare concetto si applica alla tendenza, dove l’oro diventa bronzo, oppure argento o rose gold all’occorrenza quando il sottotono è freddo. L’unica regola? Che il finish sia più ricco e brillante che mai.

Foto Instagram @dualipa

L’ombretto metallizzato si porta con disinvoltura anche di giorno, abbinato a del solo mascara, oppure di sera come perfetto completamento di un magnetico Cat Eyes make-up, abilmente sfumato. In polvere, crema o liquido poco conta: basta che il colore sia pieno e carico di faccettature. E, qualora audacia fosse il vostro secondo nome, allora via libera a texture glitterate e pagliuzze iridescenti su ombretti colorati, saturi e vivaci.

Che dite, sentite già la mancanza dei più classici toni naturali e semi nude, oppure amate sperimentare ed accogliere sempre nuovi beauty trend?