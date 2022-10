Palette occhi, quelle autunnali che ci hanno stregato

Se c’è un indiscutibile punto a favore da riconoscere alla stagione fredda -oltre al paradisiaco duo copertina e tisane, si intende- tale è il ritorno alla libera e sconfinata sperimentazione in quanto a make-up e nuovi look, senza che questi rischino di vanificarsi a causa delle alte temperature in men che non si dica.

Ragion per cui le tendenze trucco dell’autunno-inverno si mostrano più che mai varie e fantasiose, come abbiamo potuto vedere. Varie e fantasiose tanto quanto le nuove proposte a tema palette occhi.

KIKO: Blue Me Maxi Eyeshadow Palette

Foto Instagram @kikomilano

La nuova collezione Kiko Blue Me ci ha regalato due nuove Palette occhi pensate appositamente per rendere lo sguardo protagonista, esattamente come le tendenze trucco occhi dell’autunno/inverno stabiliscono: la Blue Heart si compone di un comodo specchio e 12 ombretti dai finish vari e diversificati tra matte, metallizzati e ad effetto marble.

Grazie alla loro formula vegana arricchita da olio di semi di maracuja il rilascio colore risulta estremamente intenso, la sfumabilità particolarmente alta.

HUDA BEAUTY: Empowered Eyeshadow Palette

Foto Instagram @hudabeauty

Veniamo poi ad HUDA BEAUTY, che con la Empowered palette ci ha letteralmente rubato il cuore: la lussuosa gamma di tonalità spazia dalle nuances neutre a quelle della terra sino ad arrivare a quelle più intense, dorate e ramate, declinate in una varietà di texture degna di nota.

I matte si caratterizzano per un’intensa pigmentazione, ma non mancano formule innovative come quelle sotto forma di gel, le duochrome dall’aspetto metallico e tonalità scintillanti ad effetto bagnato.

Facili da applicare, sovrapporre e miscelare tali ombretti si prestano a creare i look più vari, dal più drammatico degli smokey eyes sino al classico make-up portabile quotidianamente. Il codice QR posizionato sulla parte anteriore della palette, poi, permette di accedere a contenuti esclusivi del brand.

RVB LAB: Full Face Palette

Foto Credits | RVB LAB

RVB LAB, invece, ha voluto strafare dando vita ad una nuova palette viso e occhi: pratica, compatta ed in formato travel potrebbe davvero potenzialmente rivelarsi l’unica cosa di cui abbiamo bisogno.



La FULL FACE PALETTE è composta da 6 polveri all-in-one dall’altissima performance concepite per scolpire, correggere e valorizzare ogni tipologia di volto ed incarnato con possibilità pressoché infinite.

