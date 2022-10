Fondotinta: la guida ai prodotti dell’anno

Ogni devota beauty addicted lo sa: “trovare quello giusto”, a maggior ragione quando si parla di fondotinta, è una voce che occupa una casella costantemente da spuntare. Almeno fino a questo momento! Il primo passo per non sbagliare è senza ombra di dubbio conoscere la propria tipologia di pelle, un autentico punto di partenza su cui basare la propria -non più affannosa- ricerca.

A tal proposito, hai già consultato il nostro test della pelle? Una volta rimediato, sarai entusiasta di sapere che abbiamo raggruppato per te i migliori fondotinta del momento in base alle sue caratteristiche.

Fondotinta luminoso: la top 3 per una pelle ultra glowy

Era più che mai oltremodo prevedibile: anche secondo le maggiori tendenze trucco dell’autunno/inverno -almeno per quanto concerne quello destinato al viso- il make-up c’è, ma non si vede. Ogni più recente beauty trend che lo riguardi rispecchia la sua estetica in un’aspetto estremamente naturale, radioso, ad effetto “seconda pelle”.

Risulta dunque presto svelato il motivo secondo il quale, se si parla di fondotinta luminosi, sono da prediligere formule impalpabili ed ultra leggere, che facciano di esse il proprio tratto distintivo per riflettere la luce.

KIKO MILANO: Blue Me Energizing Effect Foundation

Sei alla ricerca di un fondotinta fluido, sì luminoso ma anche a lunga tenuta? L’ Energizing Effect Foundation della recente collezione Kiko Blue Me promette proprio questo: dalla formula vegana, esso regala al viso un colorito uniforme per un aspetto radioso e levigato dell’incarnato, Mentre la texture si fonde perfettamente alla pelle, garantendo una coprenza media ma modulabile con facilità, il pratico dosatore consente di erogare la quantità ottimale di prodotto, senza spreco alcuno.

The Ordinary: Serum Foundation

Impossibile non citare loro, i Serum Foundation di The Ordinary, se si parla di fondotinta coprenti ma luminosi: la copertura risulta nonostante tutto totale sulla pelle, stratificabile a seconda di ogni esigenza ed a scapito di una texture leggera ed impalpabile, proprio come il nome stesso suggerisce. Ciò permette al prodotto di non insinuarsi tra le rughe sottili, adattandolo inoltre ad ogni tipologia di pelle esistente.

Armani Beauty: Luminous Silk

Leggero, modulabile ed a coprenza media, il notissimo Luminous Silk di Armani Beauty regala un finish luminoso alla pelle sublimandone la bellezza naturale. Esso è privo di oli e formulato a bassa densità: ciò lo colloca tra i più amati fondotinta per pelle grassa del genere, offrendo inoltre una coprenza modulabile da leggerissima a media. In poche parole? Corregge, uniforma e perfeziona l’incarnato.

3 fondotinta coprenti per sfoggiare un’incarnato perfezionato ora

Quando l’esigenza è quella di intervenire su discromie importanti quali macchie scure, cicatrici acneiche o simili la scelta ricade spesso inevitabilmente su fondotinta coprenti. Ma niente paura: quelli di ultima generazione si allontanano quanto più possibile sia dall’odiato, cosiddetto, “cakey make-up” che dall’aspetto artefatto della porcellana!

INFINITY COSMETICS: 16K Fondotinta Fluido

Apriamo le danze con questo fondotinta fluido a lunga durata di Infinity Cosmetics: confortevole e leggero, la sua coprenza è impeccabile, caratterizzata da una finitura matte.

Il finish risulta opaco sul viso e l’effetto no-transfer è garantito. L’assenza di oli nella formulazione lo rende perfetto anche per essere annoverato tra i migliori fondotinta per pelle grassa: ultra coprente, riduce i pori visibili, le macchie e le imperfezioni assicurando un colorito omogeneo e naturale. La promessa è quella di attenuare i segni di stanchezza e stress restando inalterato per l’intera giornata.

FENTY BEAUTY: Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation

Veniamo ora al Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation di FENTY BEAUTY, ancora un fondotinta matte, morbido nella stesura e a lunghissima tenuta. Questo è dotato di una tecnologia progettata appositamente per far si che si adatti al clima circostante, resistendo al calore ed al sudore mentre contrasta la lucidità. La coprenza è modulabile da media a totale, e sono disponibili in commercio 50 diverse tonalità.

Dior: Dior Backstage Face&Body Foundation

Noto ed amatissimo il fondotinta Dior Backstage Face & Body Foundation, ritenuto per eccellenza il segreto dei make-up artist Dior per perfezionare l’incarnato all’istante, con un risultato professionale. La resa sulla pelle del viso è coprente ma modulabile, dettaglio che lo rende ideale per un effetto su misura a seconda di ogni esigenza. Il finish naturalmente radioso, poi, lo colloca anche tra i migliori fondotinta luminosi in circolazione.

Fondotinta per pelli grasse: il tuo asso nella manica potrebbe essere uno di loro

Chi ha detto che coloro che abbiano ereditato, con tutte le caratteristiche del caso, una pelle grassa non possano sfoggiare un trucco viso perfetto fino a sera? Pori dilatati ed eccesso di sebo sono “fastidi” del tutto arginabili con una skincare routine mirata, costante nel tempo e nella qualità.

Senza contare che le proposte disponibili sul mercato in quanto a fondotinta per pelli grasse, la cui formula si mantenga opaca nel corso delle ore, risultano essere oramai varie nonché estremamente valide.

Lancòme: Teint Idole Ultra Wear

Fiore all’occhiello di Lancòme, il fondotinta in formula liquida Teint Idole Ultra Wear promette di rendere l’incarnato perfettamente opaco scongiurando l’antiestetico effetto lucido a lungo: la copertura figura elevata senza che vi sia la necessità di eventuali ritocchi, insomma una vera garanzia.

La finitura opaca e vellutata maschera totalmente rossori e pori dilatati, rendendolo uno dei candidati ideali da prendere seriamente in considerazione quando si cerca un fondotinta coprente, che sia sopra ogni cosa performante.

Estée Lauder: Double Wear Foundation

Non di certo una novità, ma una lieta riconferma: il Double Wear di Estée Lauder è uno dei fondotinta matte più amati in assoluto, a lunga tenuta nonostante garantisca sul volto un aspetto quanto più fresco e naturale possibile. La formula è no-transfer, eppure sulla pelle si percepisce piacevolmente leggero.

Privo di olii, di profumo e perfetto per chi soffre di acne, non costituisce magari la scelta ideale in termini di fondotinta per pelli secche ma è disponibile sul mercato in un’ampia gamma di tonalità, adattabili quindi a ad ogni incarnato.

Guerlain: Parure Gold Skin Matte Foundation

Il noto fondotinta Parure Gold di Guerlain incarna l’ibrido esatto tra make-up e trattamento: la texture fluida dona all’ incarnato ricercata luminosità, una preziosa caratteristica che permane a lungo sul viso e ne migliora giorno dopo giorno la qualità della pelle, facendola apparire ringiovanita.



La tecnologia no-transfer permette all’innovativa formula di vantare una tenuta pressoché infallibile, completata da una resa matte ma radiosa al contempo una volta indossato il prodotto, non a caso uno dei prediletti quando si tratta di fondotinta luminosi: l’oro 24 carati incontra l’estratto di peonia bianca al fine di perfezionare l’incarnato su più fronti.

I fondotinta che renderanno semplicemente flawless la tua pelle secca

Una pelle secca, infine, cui discromie e tono spento costituiscono generalmente presenze poco gradite e ricorrenti, necessitano di prodotti idratanti e nutrienti anche per quanto riguarda il make-up. Sono da prediligere su tutte le formule liquide, arricchite da oli naturali e sostanze ricche che possano garantire il giusto livello di idratazione alla pelle regalandole giovamento. Di seguito i fondotinta per pelle secca che ci stanno facendo battere il cuore!

Dior: Forever Skin Glow

Ad introdurre la nostra top 3 è lui, l’iconico Dior Forever Skin Glow: il fondotinta luminoso più acclamato della Maison dona all’incarnato un istantaneo velo di perfezione per lungo tempo, addirittura pare fino a 24 ore! La speciale formula, composta da preziosi estratti floreali, permette al prodotto dalla texture liquida di idratare intensamente la pelle per migliorarne la qualità poco a poco. L’incarnato appare dunque radioso, uniforme e levigato, ricco di nuova luce a lungo.

Charlotte Tilbury: Beautiful Skin Foundation

Passiamo ora all’amatissimo Beautiful Skin Foundation di Charlotte Tilbury, un fondotinta ad effetto radioso che idrata, rassoda e leviga la grana della pelle rendendola estremamente luminosa. La copertura risulta media e modulabile, ma ciò che lo rende degno di nota è senza dubbio la ricercata formulazione che lo compone: forte dell’attualissima tendenza della Skinification, tale prodotto si serve di gettonati ingredienti atti alla skincare combinandone la brillantezza istantanea alle esigenze estetiche della pelle, regalandole benefici a lungo termine.

Avete capito bene, l’estratto di rosa e l’ acido ialuronico agiscono sinergicamente al fine di conferire luce e profonda idratazione, non solo temporaneamente parlando.

Nars: Light Reflecting Foundation

La promessa di Nars? Che “la pelle risplenda della sua luce migliore” grazie al fondotinta Light Reflecting, altro prodotto ibrido che combina il classico make-up alla skincare per intervenire tempestivamente su imperfezioni ed irregolarità minimizzando occhiaie, macchie scure ed arrossamenti. L’aspetto della pelle appare visibilmente migliorato, sì, anche dopo la rimozione del make-up.

Gli ingredienti skincare avanzati contribuiscono infatti a proteggerla contro aggressioni ambientali e luce blu, rafforzandone immediatamente la barriera cutanea mentre ne preservano l’idratazione. La copertura promessa è media ma modulabile, con un finish naturale che va incontro a diverse necessità, trasformandolo in un fondotinta coprente all’occorrenza.